Marta Aledo: la "Tere" de Vis a Vis, en exclusiva para La Brújula 24

Multifuncional e inesperada, Marta Aledo es una “actriz de la hostia” (cómo se dice en nuestra Madre Patria). Talentosa y progresista, hoy habló en exclusiva para “Tal Cuál es”, el programa que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24.

Además de ser aplaudida por su performance actoral, se yergue como eximia profesional de la Comunicación; cursante de Licenciatura en Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de Madrid, enorgullece a sus pares con su conocimiento y visión.

El cine, la televisión y el streaming, la reconocen como propia; pero no solo frente a la cámara, sino también detrás de la misma, como directora

Seguramente la conocés por encarnar a “La Tere” en la laureada serie “Vis a Vis”, pero creenos, ella, es muchísimo más. Con su carisma acostumbrado, respondió con gran simpatía, cada una de las preguntas de la mesa.

"Vis a Vis marcó un antes y un después a nivel personal y profesional. La televisión era muy distinta antes, no había elencos femeninos y no se habían tratados temas de violencia. Se juntaron muchas cosas y desde allí se abrió una puerta de una ficción televisiva más de excelencia", reflexionó.

Además, sobre su personaje comentó que "me daba miedo cuando me dijeron que iba a hacerlo, por eso dije que no sabía cómo iba a hacerlo. No me ponían mucho maquillaje y arreglos, pero lo poco era muy acertado y

la construcción de la Tere fue algo de intuición y juego".

"Cuanto más pienso más la cago", señaló la talentosa artista española con ironía. Y agregó, sobre la profesión: "Desde pequeña venía por ahí porque me encantaba contar historias. Pero cuando nos metemos a formar y a estudiar, lo lúdico a veces se duerme un poco. Por eso he pasado etapas muy bloqueada, pero con los 40 me ha vuelto el niño".

La nota completa: