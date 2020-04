Conocé a Cecilia Krull, la voz de "La Casa de Papel"

Cecilia Krull es la cantante de jazz que le dio vida a "My Life is Going On", tema de apertura de La Casa de Papel, serie española que ha trascendido fronteras en todo el mundo.

Hoy, en diálogo con el programa "Tal cual es", que emite LA BRÚJULA 24, contó algunos detalles de esa sinfonía que supo marcar un antes y un después en su carrera artística. Una canción que la atravesó por completo, desde sus inicios.

Para Krull, que también puso su peculiar voz en otras grandes producciones españolas como Vis a vis y El Accidente, la serie que muestra a una banda de ladrones buscando ese gran golpe, fue un punto de inflexión.

"Ya llevamos un par de años de este fenómeno mundial y ahora mismo lo llevo con muchísimo agradecimiento. Desde el primer momento ha sido la experiencia más potente de mi vida, tanto vocacional como profesional", manifestó la cantante.

Y recordó también los cambios inmediatos en su día a día. "Al principio era todo muy extraño, me empecé a dar cuenta del éxito de la canción a través de las redes sociales".

En otro tramo de la entrevista, recordó que "la música que yo más he escuchado en mi vida venía de Estados Unidos y era en inglés. Mi padre era músico de jazz y siempre estuve rodeada de eso, con una visión mucho más internacional".

La nota completa: