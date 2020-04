David Vega: "Me encantaría volver a jugar contra Villa Mitre"

El capitán de Olimpo, David Vega, contó cómo está atravesando la cuarentena y además se refirió a la posibilidad del cambio del formato del torneo Federal A, que incluiría un reducido, y el rival del aurinegro sería nada más ni nada menos que Villa Mitre.

"La realidad es que todos nos tenemos que quedar en casa y estamos cumpliendo esa regla porque es un beneficio para todos", comenzó diciendo el volante en LA BRÚJULA 24.

"Tratamos de hacer un entrenamiento cada uno desde su casa. Siempre estamos en contacto con el cuerpo técnico. No es lo mismo que estar en un campo de juego pero no queda otra", agregó en El Deportivo 24.

Sobre la actualidad del aurinegro en el Federal A, que estaba octavo con 27 puntos y a cuatro unidades de la zona de clasficiados al hexagonal, "el chori" sostuvo que "veníamos de una racha muy buena. Agarramos rápido la idea del nuevo cuerpo técnico hasta que se paró el fútbol. Seguimos entrenando y pensando en que esté todo bien y que podamos vencer este virus entre todos".

Sobre el posible cambio de formato que analiza el Consejo Federal, dijo que "estoy enterado por las noticias pero hasta que no suceda nosotros nos tenemos que seguir preparando. Nos quedan todas finales. Pero nosotros teníamos que despertar, estábamos dormidos y en el momento justo levantamos y ahora estamos cerca".

Además, sobre algunas versiones que señalan que una alternativa para definir los ascensos es que sean cruces entre equipos de la misma zona, que ubicaría un posible choque entre el primero (Villa Mitre) y el octavo (Olimpo), expresó que "me encantaría volver a jugar con Villa Mitre pero que no ocurra lo mismo que la última vez porque el fútbol no es la vida y la muerte. Que sea solamente el folklore del fútbol y que no se pasen de la línea de cada uno. Porque la última vez murió el fútbol".

"Pero me encantaría jugar otra vez con ellos, sería otro clásico para la ciudad", sentenció Vega.