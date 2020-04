"La culpa de lo que pasó el viernes es de Anses y del Banco Central"

Carina Marmanelli, Secretaria General Adjunta de La Asociación Bancaria en Bahía Blanca, explicó esta mañana en LA BRÚJULA 24 lo ocurrido el último viernes en todos los bancos del país, donde una multitud --en su mayoría adultos mayores-- se agolpó para el cobro de jubilaciones y distintas asignaciones.

Y agregó que "en Bahía Blanca fue una jornada exitosísima. En el Banco Industrial se entregaron menos números que los entregados habitualmente. A las 13 había 450 números entregados y antes de 15:30 se atendió al último cliente".

"Fue muy triste lo que vimos el viernes. Tuvimos a los trabajadores en la mira y en ningún canal de televisión apareció ningún banquero ni el titular del Anses o del Banco Central. Solo dio la cara Sergio Palazzo explicando lo que ocurría", destacó Marmanelli, en su charla con el periodista Germán Sasso.

"Al trabajador se lo convocó y abrió las entidades el sábado y el domingo. La gente no sabe diferenciar entre un bancario y un banquero. El 35% estamos yendo desde el primer día de la cuarentena y otros tantos trabajan desde su casa, con sus teléfonos propios. No fue decisión de los empleados no abrir los bancos", enfatizó la dirigente sindical en otro segmento de la entrevista radial.

Y planteó una crítica: "Muchos bancos privados le pagan a 30 o 40 jubilados para quedar bien y derivan al resto al Nación, Provincia, Crediccop, Columbia o Industrial. Somos entidades que deben brindar un servicio social. El viernes iba gente a preguntar si le correspondía cobrar el bono de Anses, por falta de información".

"Palazzo no tiene decisión de ampliar un horario bancario. Él es sindicalista y solo bajó línea para que los sábados hayamos ido a nada. Estoy de acuerdo con que debería ser declarado servicio esencial. El Presidente tendrá sus asesores que le habrán indicado qué hacer", sostuvo Marmanelli.

En ese mismo sentido, teorizó que "un 60% de los jubilados que se acercaron tienen tarjeta y no te lo dicen. En las colas que estuve yo, la gente quería aprender. Tanto el sábado como ayer aprovechamos la menor cantidad de personas para enseñarles el uso del cajero automático. Acá hay una cuestión cultural y no son nuestros adultos mayores los responsables".

"Los bancarios queremos trabajar siempre. Por eso sentimos tanta angustia. Vi adultos muy mayores que no necesitaban estar ahí y sus hijos que los acompañaban nos decían 'quería salir un poco'. Evidentemente no entendimos nada. Mañana esperamos mucha cantidad de gente pero les pedimos que no acudan de madrugada y que atenderemos de 10 a 17", cerró.