De niña prodigio de la TV a tarotista: escuchá a Lorena Paola

El rostro y la voz de Lorena Paola son más que conocidas en la Argentina. Ella es bailarina, actriz, conductora y además tarotista. Y justamente es por esta última característica que habló con LA BRÚJULA 24.

Primero, quien fuera un verdadero ícono del espectáculo juvenil en la década de los 80', contó que "hace más de 10 años que estudié el tarot y la verdad que siempre me interesó ese mundo, todo misterioso. Es como un viaje de ida, se abre un canal de intuición muy grande".

Acto seguido, Paola habló de las virtudes de cada signo del zodíaco, en diálogo con el programa "Tal cual es" que conduce el periodista Fernando Quiroga y acompañan Emanuel Olaya y Guillermina Machado.

"Dentro de todas las cosas que yo hago, porque soy bastante inquieta, el año pasado una amiga mía escribió un unipersonal que se llama 'Mambo astral' y me pidió que la dirigiera. Fue mi primer obra y trataba de una chica que no sabía ni la hora ni el día en qué había nacido. Desconocía su signo y tenía que ver con todos esos conflictos. La verdad que fue muy entretenido", sostuvo.

Y también habló de su trabajo con las cartas. "Esto es como todo, se entrena. Las cartas a veces me dicen algo, pero a mí me está bajando otra cosas. Ahí es donde se activa un poco la intuición. Por eso siempre trato de ser lo más responsable posible y no sugestionar nunca a la gente".

La nota completa: