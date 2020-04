Barilari: "No imagino el mundo sin música, menos aún en tiempos de cuarentena"

Hablar de Adrián Barilari es poner en valor al heavy metal en Argentina. Mítico cantante del género, se hizo camino al andar en una carrera que lo mantiene vigente como un referente del rock nacional, pese al paso del tiempo y sabiendo reinventarse, virtud que muy pocas celebridades han podido perpetuar hasta la actualidad.

La voz principal de la mítica banda Rata Blanca conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, en medio de la pandemia que afecta al mundo, inmerso en una cuarentena por el coronavirus que golpea con fuerza también al ambiente artístico que ve paralizada su actividad. Sin embargo, el intérprete de clásicos como "La Leyenda del Hada y el Mago" o "Mujer Amante" utiliza por estos días su cuenta de Facebook para mantenerse cerca de sus fanáticos, con canciones inéditas.

"Me parece más fantástico aún que los médicos arriesguen su salud para atender a la gente que se enferma. Por eso, lo menos que puedo hacer es devolverle al público los 25 años de fidelidad pagando una entrada y, desde mi lugar, haciendo lo que sé hacer, que es cantar", sentenció Barilari en su charla con el programa "Tal Cual Es".

Y enfatizó: "La cuarentena es una especie de prisión domiciliaria aceptada por todos nosotros porque sabemos que es lo que tenemos que hacer como sociedad. Sin embargo, no me imagino un mundo sin música porque hace bien al alma y nos mantiene vivos. Cuando me preguntan hasta cuándo voy a cantar, pongo como ejemplo a Paul McCartney, que no solo busca ganar dinero, sino que les hace bien al alma".

"Estamos en una situación de emergencia total y, como industria, no creo que volvamos a los escenarios en el corto plazo. Por eso le pedimos a los medios de comunicación aporten con música nacional, sea cual sea el género. Y ese será un gran aporte para los compositores", reflexionó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, contó cómo transcurren sus días, en tiempos de aislamiento: "Me levanto lo más tarde posible para evitar el almuerzo. Tomo mate y tiro hasta las 16. Miro las noticias que tienen exclusivamente que ver con este virus, pero mientras tanto me pongo a arreglar cosas que se rompen y si no se rompen las rompo yo para mantenerme entretenido y que mi esposa me vea haciendo algo. A las 18 agarro la viola y subo algún tema. Ya para las 20 cocino y me la rebusco realmente bien".

Escuchá la entrevista completa