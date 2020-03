Laurita Fernández, harta de las críticas por mudarse en la cuarentena

El control ciudadano por el aislamiento llega a instancias extremas y Laurita Fernández fue una de las personas afectadas.

Luego de cumplir con la cuarentena obligatoria tras llegar de Nueva York, la bailarina se mudó hacia la casa de Nicolás Cabré ya que en su departamento se había roto un caño. A pesar de haber pedido el permiso a las autoridades y tener todo en regla, los vecinos del barrio privado la denunciaron y ella salió a dar explicaciones.

No obstante, las críticas siguieron en las redes sociales. Y ella volvió a defenderse. "Yo no tengo la culpa de los problemas que tenés vos. Ojalá puedas estar mejor. Yo le generaba serios problemas a mis vecinos que tienen menores viviendo en su casa. Si vos hubieses tomado una mejor decisión te felicito, nosotros intentamos hacer lo que creímos mejor", le dijo a una seguidora. Otra usuaria de Twitter la defendió, y la artista replicó: "Si me hubiese mudado a un pozo negro seguro no jodería, molesta que viva con mi familia".

No entiendo algo. Laura se preocupó y se ocupó de llamar, preguntar, consultar y asesorarse sobre qué podía y debía hacer en esa circunstancia y fueron las propias autoridades las que le dijeron los pasos a seguir, y ella los cumplió. Qué es lo que indigna tanto entonces?

Fuente: Rating Cero.