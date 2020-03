El secretario de Gobierno calificó de "mezquino" al odontólogo que vendía barbijos

Adrián Jouglard, secretario de Gobierno del municipio, calificó en LA BRÚJULA 24 de "muy mezquino" el comportamiento de Santiago Emanuel Baldoni, el odontólogo que fue descubierto vendiendo barbijos en medio de la pandemia del Coronavirus a través de la red social Facebook.

Jouglard, además, se preguntó: "Cuánto dinero puede ganar si pagó por esa caja en el peor de los casos 500 pesos. Está vendiendola cinco veces de lo que la abonó y no creo que con eso pueda salvar absolutamente nada. Además, le genera un perjuicio económico a muchas personas que realmente los necesita".

"Hay muchísima gente está cosiendo mucho material descartable que va a ser necesario para hacerle frente a la enfermedad porque el 4% del personal de salud se va a terminar contagiando", enfatizó quien también es odontólogo de profesión, en el programa "Tal Cual Es".

Controles, restricciones y exceptuados

Jouglard también trató de aclarar cada caso en particular respecto al aislamiento total que rige desde la firme decisión tomada por Alberto Fernández, buscando "aplanar" la curva de casos de Coronavirus en el país, pandemia que se cobró miles de vidas en todo el mundo.

"La gente debe entender que el decreto presidencial indica claramente que la gente debe estar en reserva, dentro de su domicilio, en aislamiento social, preventivo y obligatorio. Existen algunas excepciones que son muy marcadas vinculadas con la provisión de alimentos y servicios esenciales e indispensables", explicó en primer término.

Y puntualizó: "Una persona que trabaja en un supermercado no tiene permiso para circular de forma permanente por la calle. Lo mismo ocurre con aquel que cuida a un adulto mayor, solo tiene que trasladarse al lugar, cumple con lo que debe hacer y regresa a su domicilio de aislamiento. Tiene una excepción para moverse durante un tiempo determinado y cumplir con la tarea específica aclarada dentro del marco del decreto", al tiempo que añadió: "Mucha gente considera que, por tener el permiso para desarrollar alguna tarea exceptuada, puede estar en la calle en cualquier momento".

"En Bahía Blanca, los comercios de proximidad tienen permiso para llevar adelante su actividad hasta las 21. Entre el sindicato de Empleados de Comercio y los supermecados de grandes superficies acordaron un horario de 8 a 17, pero allí no intervino el municipio. Las farmacias, por ejemplo, están exceptuadas de esa limitante horaria porque son servicios esenciales", sostuvo el funcionario de la comuna.

También dejó expresamente estipulado que "las ferreterías están particularmente aclaradas en el decreto. Los comercios que están habilitados son aquellos que tienen relación directa con servicios esenciales de las personas, sea alimentación o de higiene personal. El gobierno puso el ejemplo de aquellos comercios vinculados con hacer una reparación particular en una vivienda".

"Talleres mecánicos, lubricentros y gomerías no están habilitados. No está permitida la actividad de la construcción. Hay reclamos de algunas imprentas que se encargan de suministrar etiquetas de medicamentos o de alimentos, que tienen una actividad muy específica y está relacionada con elementos esenciales. Ellos están autorizados", señaló Jouglard.

Y admitió: "Es un hecho inédito para el mundo. Uno nunca esperaba vivir una situación así. Lo que debe primar es que, más allá de la interpretación de lo que dice el decreto, la gente no debe salir si no es extremadamente necesario. Hay un montón de actividades comerciales que no son indispensable. Entendemos que pueden ser el sostén económico de las personas, pero no están permitidas".

"El shop de la estación de servicio funciona como comercio de proximidad, puede vender pero no tener gente sentada tomando un café. Los servicios de delivery están habilitados para funcionar. Han tomado mucho ímpetu porque, al no salir la gente a la calle, muchos han acudido a ellos para surtirse de alimentos. Y hasta los comercios de proximidad han adoptado el servicio de acercar sus productos a los domicilios", dijo, respondiendo a otra de las preguntas de los oyentes de la emisora.

Jouglard, en frases

"Si alguien va a al supermercado y es interceptado por la Policía lo que se hace es constatar si el comercio está en el trayecto desde su casa y, así, saber si va a cumplir con lo que dice que va a realizar. También se le pide a la gente que guarde el ticket donde figura día y hora de la compra para dejar constancia de que fue a hacer las compras. No puede ocurrir que se encuentre a una persona en el Parque de Mayo y que dice que está yendo a la Cooperativa del centro".

"No hay ningún ente público ni privado que otorgue autorizaciones de libre circulación. Todas las personas están obligadas a cumplir con el aislamiento y asumen su responsabilidad de cumplir con el trámite que va a hacer si no está dentro de las excepciones. Es allí donde se establece la figura de la declaración jurada para hacerse cargo de lo que está haciendo. Quienes terminan detenidos con aquellos que fueron sorprendidos más de una vez deambulando en la calle. Se aplica un criterio lógico cuando la razón es justificable".

"Tenemos reclamos de comerciantes que dicen que hay clientes que van cada 20 minutos a hacer distintas compras. La persona debe entender que cada vez que sale se expone a un riesgo él mismo y expone a aquellos que lo rodean. Es muchísima la gente está cumpliendo al pie de la letra con el aislamiento y por respeto a ellos debemos ser responsables".

"Hoy tenemos seis casos sospechosos. Hay una línea de incremento de las situaciones y esperamos que en unos días más haya otro crecimiento en los números. Esto no es para relajarse, todo el mundo está haciendo un esfuerzo muy grande. Hay algún rumor de que el tiempo del aislamiento se podría extender para hacer una contención ante la posibilidad de que se pueda diseminar".

"Cuando se salga de la aislación es probable que se haga de forma paulatina. Pero para eso aún falta tiempo por delante. Hasta ahora venimos en general bastante bien pero nos parece que hay mucho tránsito, mucha gente en la calle. Tengamos todos el control, no hay que escapar al aislamiento, hay que cumplirlo por uno y por el resto de la sociedad".