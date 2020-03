"Estamos cerca de las 400 causas abiertas por violar la cuarentena"

El fiscal Federal Santiago Ulpiano Martínez habló con LA BRÚJULA 24 sobre las personas que en las últimas horas han violado la cuarentena y dijo que en su mayoría son personas jóvenes.

"Está muy movido, más de lo que pensábamos inicialmente, por el incumplimiento de la cuarentena obligatoria. En general, se respeta pero progresivamente van aumentando los casos", aseguró el juez federal.

"En estos poquitos días estamos cerca de las 400 causas. Ayer (domingo) terminamos con 189, es decir que subió el número, y vale aclarar que se forma una causa por cada infractor", añadió.

En relación al procedimiento con los infractores de la cuarentena, Martínez dijo que "si se constata que está en la vía pública y no está comprendido en las casos de excepción se lo lleva a su domicilio y se pone una custodia intermitente para controlar la cuarentena. Tuvimos tres casos en los que volvieron a reincidir y ahí si, se ordenó la detención y hoy (lunes) tenemos tres indagatorias, en su mayoría son gente joven".

"Nadie puede decir a esta altura que no conoce la ley y no conoce la sanción penal. A nosotros nos llama la atención porque el perjuicio no es sólo para terceros", agregó.

Por otro lado advirtió que las penas pueden ser mucho más graves. "Creo que estamos en una linea muy finita para al artículo 202 que es la propagación de una enfermedad. Ahora se aplica el 205 que es el incumplimiento de normas sanitarias. En Bahía ya hubo un caso de coronavirus así que nadie sabe si está o no infectado. Por eso el que sale está al borde de cometer el delito 202 que tiene una pena de 15 años".

"Las excusas, que no deberían existir, son increíbles. En su mayoría son personas jóvenes y por lo que se ve las fuerzas policiales están haciendo un enorme trabajo porque son permanentes las consultas".

Uno de los temas que generaron polémica fue sacar a pasear el perro en cuarentena. El juez federal indicó que "se puede bajar al perro para que haga sus necesidades pero el tema es dónde está el límite. Se puede sacarlo, una vuelta a la manzana y otra vez a su casa. Pero hay que determinar bien el criterio, muchas cosas se van a ir ajustando a medida que esto vaya avanzando".

Por otro lado, sostuvo que "los que van a asistir a sus padres está justificado. Incluso han armado unos formularios de declaración jurada, estaría bueno que la gente se los pueda bajar y completarlos".

Por último, Martínez declaró que "yo creo que con las herramientas que tenemos se puede ejercer un control pero las personas deben tomar conciencia".