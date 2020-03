QuedateEnCasa: ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer?

¿En qué consiste?



*Quedarse en casa lo máximo posible.

*Evitar saludar con besos, abrazos o dar la mano.

*Evitar estar en espacios pequeños a menos de 1,5 metros de distancia con otras personas.

*Comer en casa en lugar de salir a restaurantes o bares.

*Posponer viajes que no sean urgentes.

ES AISLAMIENTO, NO VACACIONES



Durante este periodo, se recomienda no viajar; no asistir a fiestas, reuniones, parques, bares, cumpleaños, ni entrenamientos. Evitar realizar y/o recibir visitas, y las aglomeraciones.

Ante la presencia de síntomas, llamá al 107. Para información y asesoramiento, al 148 o al 0800 222 1002 y para denuncias, comunicate al 911.

Más información en www.bahia.gob.ar/coronavirus.