La palabra de una bahiense en Italia: "Hace una semana que vivimos encerrados"

Claudia Salcedo nació en Bahía Blanca, pero cuando tenía apenas 15 años se radicó en Italia junto a sus padres. Hoy vive en Áscoli, a unos 300 kilómetros de la capital.

La península itálica es uno de los focos más complejos a nivel mundial por la cantidad de casos de coronavirus. las últimas informaciones, hablan de que solamente hoy se contabilizaron 250 muertes, lo que lleva a 1.266 el número de víctimas fatales, según cifras oficiales.

Por eso, y desde hace más de una semana, Claudia y familia se encuentran encerrados en su casa.

"Estamos todos en casa. No podemos salir. Solamente un miembro de la familia puede ir a hacer las compras. No se puede ir a otro pueblo cerca y al médico podés ir solamente si te sentís mal. No se puede pasear y todos los lugares públicos se encuentran cerrados", describió.

Con respecto a cómo es un día en su casa, Claudia dijo que están en familia, conversan, miran televisión y se mantienen adentro por precaución.

"Estamos todos en familia. Cocinamos, hablamos y esperamos que todo pase. En mi caso, bajo para colaborar con mi papá que tiene algún tema de salud, pero siempre con barbijo puesto. Mi mamá no puede salir porque tiene diabetes y es paciente de riesgo, por lo que cuando voy a hacer compras, le traigo mercadería", dijo.

Lejos de solucionarse, para Claudia la situación cada vez empeora más y según explicó, el gobierno italiano demoró mucho en tomar medidas drásticas.

"Llegaron muchos aviones de China, de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Al principio el gobierno decía que era solamente una influenza y que no había que preocuparse, pero ya murieron más de 1.000 personas", recalcó.

"Dijeron que cuando empiece el verano va a mejorar la situación, pero yo no lo veo así. En Argentina hace calor y hay casos. Creo que va a llevar un tiempo largo poder solucionar todo esto", reflexionó.