Supermercadista chino refuta el audio que lo acusa de ocultar un caso de Coronavirus

Wang es el titular del supermercado chino La Muralla, ubicado en Terrada al 3000, y en diálogo con LA BRÚJULA 24 se hizo eco del audio que circula por las redes y aplicaciones de mensajería en el cual se lo acusa de tener a una persona escondida con Coronavirus en la ciudad.

"Es todo mentira. Había un pariente que iba a llegar, pero finalmente no vino. Es una persona que no tiene la enfermedad y que no pudo viajar a Argentina. El audio de Whatsapp decía que estaba acá con nosotros", destacó en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y sintetizó con una frase contundente y reveladora: "Acá no hay ningún paisano nuevo".

"Hace dos años que estamos acá. Tenemos una cajera, una fiambrera y nosotros. Una cliente preguntó por ese audio que nos está quemando", destacó el comerciante que insistió en que: "No hay ningún chino nuevo".

Por último admitió con cierta resignación que "la gente anda con miedo, asustada y esto afecta a las ventas de mi comercio. Para colmo de males son tiempos difíciles. Todo mal".