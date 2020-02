Cambiemos abandonó la sesión en Diputados y amenazó con ir a la Justicia

El interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados denunció este jueves irregularidades en la conformación del quórum para el debate del proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio para jueces y diplomáticos, y amenazó con recurrir a la Justicia por la anomalía.

"Hemos podido corroborar que se alcanzó el número del quórum con alguien que ya no es diputado y pertenece al Poder Ejecutivo. Es el caso del ex diputado (Daniel) Scioli, que fue designado embajador en Brasil. Esto es una vergüenza”, dijo Mario Negri.

“Lamentamos que los demás legisladores de la oposición sean cómplices de esta anomalía; si no se levanta la sesión nosotros nos vamos a retirar y vamos a judicializar esta situación”, agregó el jefe del interbloque Cambiemos.

Negri cargó contra el oficialismo y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, por el número ajustado: “Llegaron a 129 (diputados) y usted dio iniciado el quórum necesario con un colega que fue diputado, que dejó el cargo, que tuvo acuerdo en la comisión del Senado y que fue votado por el Senado. Es una situación de anormalidad total”.

Massa le respondió a Negri y le aseguró que “hasta que el cuerpo haya aceptado la renuncia del diputado, el diputado sigue siendo diputado. Y este este cuerpo no ha tratado la renuncia de Scioli”, le recordó.

Sentado en la banca, Scioli pidió la palabra. “Como lo he manifestado, a partir del 3 de marzo me hago formalmente cargo de la embajada. No ha sido publicado todavía el decreto en el Boletín Oficial, que es a partir de ese momento cuando queda formalizado”, intervino. Minutos después, los diputados de Cambiemos abandonaron el recinto.