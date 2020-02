Nueva marcha por el crimen del hincha: pedirán que el acusado siga preso

Familiares de Sergio Emanuel Castillo, el hincha asesinado durante un enfrentamiento entre hinchas de Olimpo y Villa Mitre ocurrido el pasado 9 de febrero, realizarán mañana (a las 19) una nueva marcha en la que además de reclamar justicia, solicitarán la prision preventiva para Lucas Javier Schwaner, el único detenido por el crimen.

"La consigna de la marcha es que siga detenido, que le dicten la prisión preventiva y que espere el juicio en la cárcel, como debe ser. Estas personas no pueden seguir circulando por la vida, como tampoco nadie que llevaba armas aquella tarde", mencionó Patricia Paz, la madre de Castillo, en comunicación con el programa Tal cual es de LA BRÚJULA 24.

"La marcha de mañana será pacífica, sin camisetas de ningún equipo, pidiendo que la Justicia siga actuando de la forma en la que lo viene haciendo. Que el asesino siga donde está y no salga más, sabiendo que la perpetua no existe, pero que pague por lo que hizo", agregó.

Durante la entrevista, Patricia criticó duramente a la policía que intervino durante el operativo de seguridad y también le apuntó a los dirigentes de Villa Mitre.

"Son personas que llevaban el arma, como nosotros llevamos el teléfono celular. Esto se pudo haber evitado si no hubiese personas que los encubren. Esto no puede seguir pasando en Bahía, que la muerte de mi hijo no sea en vano", dijo.

"Uno pretende que se tomen todas las precauciones antes de un partido de fútbol así. Y que los barrabravas dejen de manejar todo lo referente a lo que debería ser un espectáculo deportivo. Fue zona liberada porque había armas tanto de un lado como del otro. No puedo entender cómo la Policía no pudo prevenir. Ellos viven la vida normal y a nosotros nos destruyeron", se quejó.

"Ni siquiera recibí el pésame de nadie, tampoco pido que me den las condolencias, el presidente de Villa Mitre comparó a mi hijo con la persona a la que disparó, a la cual consideró alguien sano. Solo el día que estábamos en Bonacorsi se acercó el presidente de Olimpo, pero nada más", agregó.

Por último, Patricia relató el calvario que vive su familia tras el fatídico desenlace de aquel enfrentamiento.

"Yo lo único que sabía es que mi hijo amaba a Olimpo porque jugó ahí. A nosotros se nos acercó gente que nos dijo que iban al banderazo en familia y pensaban que llegaban hasta las vías", mencionó.

"Mi nieto tiene cinco años y está con tratamiento psicológico. Nuestro dolor es irreparable. No entiendo por qué alguien puede quitarte la vida por tener una camiseta de otro color. Mi hijo, cuando quiso dar vuelta con la moto, le dispararon", completó.

"Hoy me pasó a mí. Uno siempre lo vio de afuera. Pido a la gente que se involucre más. La anterior marcha ayudó a esclarecer muchas cosas. A mis hijos les di valores, estudio, pero no sabés lo que puede ocurrir a la vuelta de la esquina".

Se presentó un nuevo testigo

Un hombre que supuestamente iba en la moto con Sergio Castillo en el momento de su muerte se presentó espontáneamente a declarar la semana pasada.

"Estuvimos viendo las cámaras y hasta las vías de Parchappe iba solo en la moto. No sé en qué momento el chico que declaró espontáneamente le pidió subir a la moto. La abogada nos contó que cuando vio la balacera, quiso girar y recibió el disparo mortal", explicó Patricia.