El hombre agredido presenta nuevas complicaciones de salud

En diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1, Noemí Plaza, la pareja de José César Ortíz, el hombre que fue salvajemente atacado en un intento de asalto el pasado domingo, contó que surgieron nuevas complicaciones en su estado de salud.

Entrevista por el programa “Aunque sea Tarde” aseguró que “le hicieron tomografías y aparecieron nuevos coágulos, además de las úlceras que ya sabíamos que tenía en los ojos”.

En esa línea mencionó que el lunes “le dieron el alta hospitalaria pero no estaba bien. Nunca se sintió bien. Lo mandaron a la casa porque no había camas”.

A su vez Noemí confirmó que “mañana a las 10 de la mañana me reuniré en la municipalidad con el intendente y los jefes policiales. Voy a fundamentar el hecho y la inseguridad que tenemos en el barrio, porque hubieron varios casos y los vecinos no quieren hacer denuncia porque no creen en la policía, ni en la fiscalía, porque dicen que como entran, salen”.

Por último, y recordando la noche de terror que vivieron, contó: “Por suerte él pudo aguantar en la puerta, porque si entraban nos mataban como ratas a los dos. No dejé de gritar en ningún momento pidiendo a la policía y ayuda. De todas formas el barrio es tierra de nadie. Nadie nos cuida. Hubo rondines pero los sacaron enseguida”.