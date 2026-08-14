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Récord de demandas laborales: proyectan más de 137.000 juicios en 2026
La expectativa oficial y empresaria era que el nuevo marco legal moderara las presentaciones.
En los primeros siete meses de 2026 se iniciaron 72.525 demandas contra el sistema de riesgos del trabajo en todo el país, según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). De mantenerse el ritmo actual, el año cerraría con unas 137.800 causas, por encima del récord de 134.141 registrado en 2025.
Los reclamos por accidentes laborales representan más de la mitad de los juicios del fuero y su crecimiento vuelve a poner en discusión uno de los objetivos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno: reducir la litigiosidad y la denominada “industria del juicio”. La expectativa oficial y empresaria era que el nuevo marco legal moderara las presentaciones, pero los primeros datos muestran que siguen en niveles históricamente altos.
En julio ingresaron 7.814 nuevas demandas. La baja frente a junio fue atribuida al efecto de la feria judicial. En los últimos doce meses se acumularon cerca de 135.400 presentaciones, a un promedio aproximado de 400 juicios diarios.
Santa Fe aparece como uno de los distritos con mayor crecimiento. Entre enero y julio registró 12.150 causas, un 18% más que en igual período de 2025, mientras que el aumento nacional fue del 2%. La UART proyecta allí 349 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a una media nacional de 138. Buenos Aires acumuló 28.666 demandas y la Ciudad de Buenos Aires, 13.939.
En 2025 ya se había alcanzado un máximo histórico, con 134.141 presentaciones, un 6,4% más que en 2024. Desde el sector empresario y las ART sostienen que esta dinámica incrementa los costos y la incertidumbre del sistema.
La UART reclamó una respuesta del fuero laboral: “Este escenario exige respuestas concretas por parte de los actores judiciales laborales”. También advirtió que la tendencia “pone en riesgo a un sistema que hoy funciona y que es garantía para todos los trabajadores”.
La entidad destacó además un reciente fallo de la Corte Suprema y pidió aplicar el artículo 89 de la reforma, que exige a los jueces laborales adecuar sus decisiones a la doctrina del máximo tribunal. El foco quedó puesto ahora en la aplicación judicial efectiva.
Con información de Clarín
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