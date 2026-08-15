Arrancó el segundo tramo de la Liga Plata del básquet local

La Liga Plata del básquet de Bahía Blanca puso en marcha el segundo tramo de la temporada con cuatro partidos y victorias de Ateneo, Argentino, La Falda y Bahía Basket.

Uno de los resultados destacados de la jornada se produjo en Punta Alta, donde Ateneo derrotó como visitante a Altense por 75 a 65 y comenzó con una victoria esta nueva etapa del campeonato.

Argentino también festejó fuera de casa. El equipo bahiense se impuso ante Espora por 85 a 73 y sumó sus primeros puntos en el segundo tramo.

Por su parte, La Falda consiguió la diferencia más amplia de la fecha al superar a Velocidad y Resistencia por 78 a 61.

La jornada se completó con el triunfo de Bahía Basket, que venció a Sportivo Bahiense por 76 a 67 en el Polideportivo Norte.