Proponen cambiar la ley del fuera de juego para terminar con las polémicas

El ex entrenador del Arsenal de Inglaterra Arsène Wenger, ahora en su rol como director de Desarrollo Mundial del Fútbol en la FIFA, quiere impulsar una iniciativa para modificar la ley del fuera de juego con la intención de acabar con las polémicas y lograr una mayor aceptación del sistema de video. Si su propuesta logra ser aprobada, llegaría a implementarse tanto para la Eurocopa como la Copa América de este año (ambas con inicio en junio).

El francés, quien dirigió a la institución de Londres durante 22 años, asumió su nuevo desafío hace tres meses, cuando la organización rectora del fútbol mundial lo confirmó en este cargo y se especificó que sería el responsable de buscar posibles cambios en las reglas de juego para impulsar el crecimiento y la evolución del deporte.

En su primer gran proyecto, Wenger patea el tablero y propone que un jugador ahora esté habilitado si cualquier parte del cuerpo con el que pueda convertir un gol esté por detrás o en la misma línea que su adversario. "El principal problema que tienen las personas con el VAR es por la regla del offside. Se anulan goles por estar fracciones de centímetro adelantado, literalmente por una nariz. Es hora de cambiar esto y que sea rápido", anunció el francés este martes en la gala de los Premios Laureus en Berlín.

El comentario no fue espontáneo. Wenger, que se fija mucho en el fútbol inglés, hizo su anuncio un día después de que en la Premier League se instalara la polémica por el tanto que le anularon a Olivier Giroud en el clásico Chelsea -Manchester United y que significaba el descuento de los Blues para ponerse 2-1. El delantero francés tenía medio pie fuera de lugar.

"Hay espacio para cambiar la regla. No estarás fuera de juego si cualquier parte del cuerpo con la que podés marcar un gol está en línea con el último defensor, inclusive si otras parte del atacante se encuentren en frente de esa línea imaginaria", profundizó el ex técnico y agregó: "Eso eliminará las dudas y no habrán decisiones tomadas por milímetros".

La presentación de Wegner definirá su suerte el 29 de febrero en Belfast, Irlanda, cuando la Internacional Board o IFAB se junten para aprobar o no la modificación. El organismo está compuesto por las federaciones de los cuatro países que conforman el Reino Unido y cuatro representantes de la FIFA. Se necesitan seis votos positivos sobre los ocho posibles para aprobar cualquier modificación en el reglamento. En caso de que Wenger consiga el quorum necesario, los cambios podrían entrar en vigencia el 1 de junio.