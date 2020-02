Plaza Lavalle: vuelven a manifestarse contra el proyecto de las cocheras

Un grupo de vecinos se congregó esta mañana en la Plaza Lavalle --ubicada en O'Higgins al 100-- para volver a exponer su negativa al proyecto que plantea la construcción de una playa de estacionamiento en el subsuelo del mencionado espacio verde.

"Estamos acá después de haber conversado con autoridades del municipio. Somos un grupo de vecinos que nos oponemos al proyecto de las cocheras y tenemos fundamentos históricos como el funcionamiento del primer cementerio y del mercado del Abasto", explicó en LA BRÚJULA 24 Marcela Arceo, la primera en tomar la palabra.

En esa misma dirección, añadió que "Hoy la plaza está viva porque aquí se realizan actividades gratuitas y se dictan distintos talleres".

A su turno, en el programa "Tal Cual Es", Mónica Oliver enfatizó: "El grupo de empresarios interesado en el proyecto tiene que traer un estudio de impacto ambiental y que no han presentado. Seguramente luego se deberá hacer otro que no sea tan subjetivo".

"Luego, deberá pasar por el Concejo Deliberante. Nosotros damos por descontado que las cocheras no se van a hacer", resaltó Oliver en otro segmento de su testominio.

Y negó que el problema del sector sea el vandalismo: "La inseguridad es un mito. No es que en este lugar ocurren más delitos que en otros espacios. También estamos trabajando con un conjunto de arquitectos que se ofrecieron a rediseñar la plaza".

"Hoy no hay un espacio verde para niños y niñas en la ciudad. Entiendo que se necesita otro tipo de luminarias y tal vez algo más de seguridad. No somos fundamentalistas, pero la principal preocupación que falta riego porque no hay agua", concluyó.