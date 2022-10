Políticos retiran sus autos de las cocheras del Mercado Municipal

Pese a que no fueron clausuradas oficialmente los estacionamientos, algunos se apuraron a sacar de ese lugar. En cuanto a las motivaciones, no hay una sola. Algunos de ellos por temor a lo que pudiera suceder; otros, para no quedar identificados.

“Es obsceno que nosotros sigamos usufructuando las cocheras del Mercado Municipal cuando los comerciantes se quedaron con sus negocios cerrados y sin la fuente laboral”, explicó una fuente confiable.

Los comerciantes damnificados por el cierre del Mercado Municipal aseguraron que no se van a ir del lugar y que, por contrario, van a resistir la clausura.

Como se informó en este medio, la comuna decidió por decreto cerrar teniendo en cuenta una serie de análisis que muestran el delicado y peligroso estado general de las instalaciones.

De hecho esta mañana el abogado Germán Baratelli, Director de Políticas Público-Privadas de la Municipalidad, advirtió: “No queremos que nos pase lo mismo que con el Banco Nación”.