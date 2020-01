Estremecedor relato: el calvario de dos víctimas de violencia de género

Dos mujeres están en serio riesgo por el impune accionar de un sujeto que, según denunciaron esta mañana en los estudios de LA BRÚJULA 24, hostiga y persigue a, al menos, dos mujeres con las que mantuvo tiempo atrás una violenta relación y que hoy están viviendo un verdadero calvario.

Mariana es una de las víctimas de violencia de género por parte de los ataques de Daniel Eduardo Vitale, y realizó un detallado relato de los traumáticos momentos vividos durante el tiempo en el que estuvieron juntos y lo que siguió después, cuando se separaron.

"Fuimos pareja un año. Estuve viviendo con él, siempre fue una persona bastante violenta, pero desde lo verbal. Hasta que un día se volvió medio loquito, me tiró al piso, me golpeó el brazo. Me zamarreó y me fui como pude de su casa. Luego fue a mi casa, me tocaba el timbre para pedirme disculpas. Yo no se las acepté porque le dije que si lo hizo una vez, podía repetirlo", explicó la mujer, en el programa "Bahía Hoy".

En esa misma dirección, recordó: "Hice la denuncia en la comisaría de la mujer. Después de eso empezó a hostigarme con cartas documento y con mi hijo. Hizo retirar todos los medidores, el mio y de mis testigos. Nos dejaba a todos sin gas. Hizo la denuncia en Camuzzi con su nombre y la foto del frente de mi casa y las de ellos".

"A mi me hizo denuncias municipales, no me deja trabajar. Empezó a meterse con mi ex marido, con mi ex suegra. Nos arruinó la vida a todos. Me siento terrible porque la gente me llama por teléfono y me dice 'me cortaron el gas'. Hasta llego a sentirme culpable", contó, visiblemente conmovida.

Luego, expuso otras conductas del ardid de Vitale: "A mis testigos les envió cartas documento. Esta persona violó la orden de restricción. En diciembre, un día a la madrugada, fue a mi casa. Cortó mi medidor de la luz. La Justicia con eso aún no hizo nada. La semana que viene recién le tomarían indagatoria por este hecho".

"Me amenazó de muerte. Mi ex fue a hablar porque estaba cansado de tantas denuncias. Habló con él y le dijo que si no me iba del país, me pasaba por encima con la camioneta y me partía en dos", sostuvo.

Por último, consultada respecto a si lo tuviera frente a frente, Mariana no vaciló: "Yo le diría a este hombre que se haga ver por un profesional porque es un psicópata. No le tengo miedo, solo temor por mis hijos. Es una persona que ha causado mucho daño y espero verlo preso, es lo que se merece. Estoy atada de pies y manos".

"Se jacta de ser amigo de policías y jueces"

El otro testimonio que se brindó esta mañana en el programa de radio fue el de Alcídes, actual pareja de otra mujer que sufrió los mismos padecimientos que la mujer que previamente expuso su triste experiencia junto a Vitale.

"Esto arranca con la primera esposa de él, a la cual golpeó y tiró de una escalera. A la hija la ha tomado de los pelos y la hizo arrodillar. Todo lo que estamos diciendo está debidamente documentado", inició.

Luego, rememoró: "Nunca tuve trato con él. En 2017 me puse en pareja con mi señora actual. Al poco tiempo, cuando él se enteró de mi relación, empezó a molestarnos. Lo primero que hizo fue que se llevaron el medidor de luz. Inmediatamente, mi señora sospechó de Daniel Vitale".

"Esto ocurrió dos veces más. Tuve que poner cámaras y cerrar con candado. Luego encontramos en el edificio dos cubiertas del vehículo con tajos. Él tenía llave del complejo. Nos reclamaba cosas que le fuimos mandando en un flete. Mi señora dijo que le demos todo", añadió en otro segmento de la nota.

Alcídes sintetizó el momento de mayor tensión, haciendo foco en un punto específico de la crónica: "Coordinó una cita con mi señora a la que pidió que sea a solas. Yo me quedé afuera. Se puso violento, tiró todo en la casa, la lastimó en la mano y le tiró un tarro de azúcar en la cabeza. Él logró sacar todo en su camioneta. Con su vehículo me chocó el auto y se fue, ante mi presencia".

"Llamé al 911 y a los 30 segundos estaba el patrullero en el lugar. Hice la denuncia, pero la causa nunca había llegado a la Fiscalía. Es una persona que se jactaba de ser amigo de policías y jueces. Por este caso, tiene indagatoria a mediados de febrero", detalló, al tiempo que agregó: "Es un cobarde porque ataca a las mujeres. En una oportunidad lo cruzamos por la calle, la insultó y se fue. Quise reaccionar pero mi pareja me retuvo".

Sobre el prontuario de Vitale, esgrimió que "tiene 40 causas, de las cuales la mitad estaban archivadas. Muchas se están reflotando. También tomó represalia con mi suegra. Le pintó todo el frente de la casa a esta mujer de 90 años. También le sacó los medidores. Es una persona muy cobarde".

"Mi esposa tuvo restricción de acercamiento y no quisieron renovársela. La acompaño todo el día porque no puede vivir así. Le cortó las cuatro cubiertas con una navaja y le rayó todo el capot y el techo del auto. Ella tiene miedo. No quería que venga hoy por miedo a represalias. A mi no se va a acercar porque es cobarde. Gracias a Dios tenemos cámaras en todos lados. Espero que la Justicia haga lo que tenga que hacer", destacó.

Y cerró con un interrogante: "No sabemos de qué trabaja este hombre (Vitale). Tiene varias propiedades y nos llama la atención que tenga un defensor público, pudiendo pagarse un abogado".