Federico Bal será jugador profesional de videojuegos

Con solamente 30 años, Federico Bal suma un nuevo oficio a su carrera. Ya fue actor, conductor, bailarín y ganador de "Bailando por un Sueño". Ahora está a punto de cumplir el anhelo de muchos niños y adolescentes: ser jugador profesional de deportes electrónicos. El actor habló sobre cuántas horas piensa practicar por día y por qué eligió meterse en este nuevo desafío.

Bal será parte del equipo argentino Maycam Evolve Gaming y lo anunció en sus redes sociales, donde relató que ya tiene su set preparado "para arrancar con todo a dar batalla". Y escribió: "Quiero contarles que estoy súper contento de sumarme a @evlgamingok ! Un gran team de esports con el que me voy a dar el lujo de poder jugar profesionalmente y seguir divirtiéndome con mis amigos. Cuando lo que hacés lo hacés con pasión, siempre vas a estar del lado del triunfo".

El actor será jugador de Player Unknown's Battleground (PUBG), un título de acción que compite con Fortnite en el género de Battle Royale. No es la primera incursión de Bal en el mundo gamer: había hecho un programa de entrevistas en YouTube llamado "Videojugadores", en el que invitaba a figuras argentinas a jugar y charlar.

Hernán Stambulsky, uno de los dueños del equipo Maycam Evolve, le explicó a TN Tecno por qué eligieron incorporar a Bal.

Tenemos el honor de anunciar la incorporación de un jugador de gran calibre!



Bienvenido a los Pandas @balfederico !!! 🐼



A partir de éste momento, Fede se suma a Maycam Evolve para aportar todo su talento y darle un gran nivel competitivo a nuestro team!#GoPandas 🐼 #GoEvolve pic.twitter.com/AGulFRymcD — MAYCAM EVOLVE GAMING (@EvLGamingOK) January 6, 2020

"Decidimos sumarlo porque sabíamos que él jugaba, que le gustaba, que se armaba su set gamer cuando se iba de vacaciones. Le preguntamos si le gustaría participar y hacerlo periódicamente, con otra dedicación, le gustó la idea y se sumó a nuestros planes para 2020", explicó Stambulsky.

La idea del equipo es "salir del nicho, ampliar el espectro de marcas y de gente que consume los esports, y para eso buscamos el perfil de Fede, que viene de otro ámbito", agregó.

¿Será una movida de marketing o también competirá seriamente? "El plan es que sea un jugador más del equipo, sin ninguna diferenciación", contestó Stambulsky. "Él tiene otras obligaciones y no es su ocupación principal, pero la idea es que cuando termine la temporada o esté más acomodado empiece a hacer streaming y después seguramente que arranque a competir. La idea es en enero presentar a todo el equipo que va a estar con él", agregó.

"La verdad que tengo mucho trabajo, en el teatro, en tele y ahora estoy preparando una película, pero creo que voy a intentar jugar unas tres o cuatro horas diarias, que es lo que hago por día", respondió.

Cuanto este medio le preguntó si siempre soñó con vivir de los jueguitos, Bal respondió sin dudarlo: "Sí, como todos los que jugamos de pibes soñamos con vivir de los videojuegos. Eso sería algo increíble".

Por último le preguntamos si tenía pensado jugar a otros títulos, además de PUBG. ¿Quizás Fortnite, el juego de moda? "Juego Wreckfest, de autos. Juego online con amigos, me parece increíble. Fortnite no ocupa un lugar en mi vida, no me copa", concluyó.

Para hablar de este golpe de impacto en los esports locales buscamos la opinión de un especialista en el tema. Kevin Aiello estuvo nominado como periodista del año en los esports awards, los Oscar de los deportes electrónicos.

"Me parece que es un buen movimiento de marketing. Hay un montón de jugadores profesionales que se merecerían esta chance, pero es una buena acción para generar ruido en las redes sociales. Visibiliza a los esports y eso siempre es bueno".

Lo más importante para Aiello es que Maycam Evolve en particular, y los esports en general, puedan aprovechar esta movida. "Es clave ver cómo hace el equipo para aprovechar el caudal de gente que va a generar Fede Bal para tratar de enseñar, de explicar y de generar conciencia sobre los esports y los deportes electrónicos como una actividad seria", agregó.

Fuente: TN.