Ventura rechazó la invitación de Rial y no volverá a Intrusos

Para celebrar el vigésimo aniversario de Intrusos, Jorge Rial sueña con el regreso de todos los periodistas que conformaron su panel. El periodista lo dejó claro: "Vamos a invitar a todos. A Viviana Canosa, a Luis Ventura, Marcela Coronel, Connie Ansaldi, Cora Debarbieri, Sergio Company, Camilo García, Lola Cordero y Augusto Tartúfoli".

Y remarcó: "Vendrán en la medida que puedan y que quieran. Pero este programa está abierto porque ellos son parte".

Esta camaradería tomó por sorpresa a Luis Ventura, quien dejó en claro que no volverá a la silla que ocupó durante 14 temporadas y dejó cuando se destapó que mantenía una relación extramatrimonial.

"Fue una etapa profesional muy feliz mía, pero hace seis años. Ponen la carga de este lado cuando la carga está del otro lado para este tipo de inquietudes. Corren por cuenta de quien lo dijo, de Jorge. Yo no sé nada", aseguró el también director técnico.

Hace unos meses, Rial ya había intentado acercarse a quien fuera un gran amigo más allá de cualquier relación laboral. "Es evidente que fui un gran amor en la vida de Jorge, si no, no se entiende que me esté invocando a cada rato. En cada acontecimiento personal o profesional de su vida me pone en el medio y no sé qué responder", señaló Ventura.

Aunque se mostró molesto por la situación, el panelista de Involucrados afirmó que no vería con malos ojos un reencuentro en un ámbito privado.

"Si viene y me toca el timbre, lo voy a recibir y hablaré con él. Eso es una cosa y otra cosa es hacer públicas situaciones en las que uno se ve involucrado… ¿Aparecer en un lugar del que me echaron? Yo no puedo volver a un lugar del cual me despidieron. ¿Entienden? Me preguntan sobre algo que no decidí. Él vive invitándome a lugares y nunca tuvimos una charla, no aclaramos nada", relató.

Pese a dejar abiertas las puertas para una reconciliación, Ventura fue tajante: "A mí el que me echó fue Rial. Bueno, en realidad nunca me echó, me dio una licencia y después me enteré por boca de él en los medios que me había despedido. (…) Si ahora me llama Jorge, tendré cosas que decirle". Y sentenció: "Si les va tan bien y tienen tantas cosas que celebrar, que no se acuerden de mí".

