Rial invitará a Canosa y a Ventura a "Intrusos"

Como todos los años, " Intrusos" salió en vivo el 1º de enero al mediodía, con Jorge Rial a la cabeza. Sin embargo, este no es un año cualquiera: el programa cumple 20 años al aire.

Es por eso, que su conductor se mostró muy emocionado al comienzo de la emisión al recordar todo lo vivido en estas últimas dos décadas. Además, aseguró que invitará a Viviana Canosa, con quien siempre tuvo pésima relación, y a Luis Ventura, a quien echó de su programa.

"Me falta el aire. De verdad, es la emoción", arrancó Rial. comenzó diciendo el conductor. "Nosotros vinimos a ocupar un lugar que no era nuestro, había que ocupar un lugar en emergencia casi. No es común en la televisión argentina ni en la televisión mundial esto. La tele ya no te da tiempo para esto. Hoy arrancar un programa con expectativas de veinte años no es igual", aseguró.

Y reflexionó: "Me llama la atención eso, las generaciones que atravesó Intrusos. Chicos que nacieron, bueno, sin ir más lejos, Romina vivió sus dos embarazos viendo Intrusos, era el único programa que veía con su panzota. Quién iba a decir que íbamos a estar juntos y formar una familia. Nos hemos acompañado en las buenas y en las malas, porque uno se acuerda de las alegrías, pero hemos acompañado a mucha gente en momentos muy jodidos".

"Todos hemos pasado por momentos de felicidad, mis hijas nacieron casi con Intrusos, fui abuelo estando acá, he pasado días en los que no tenía ganas de vivir porque no sabía cómo poner la cara, cómo hablar, no sabía a qué venía. Y después me daba cuenta que venía a eso, a curarme", agregó emocionado.

Luego se refirió a todos los compañeros que pasaron por el ciclo y aseguró: "Va a ser un año de festejos. Van a volver aquí todos los que hicieron Intrusos. Hoy está Orellano porque era la voz”. Luego, enumeró a algunos de los periodistas que conformaron un verdadero dream team en distintas épocas del ciclo: “Vamos a invitar a todos. A Viviana Canosa, a Luis Ventura, Marcela Coronel, Connie Ansaldi, Cora Debarbieri, Sergio Company, Camilo García, Lola Cordero y Augusto Tartúfoli".

Fuente: Crónica.