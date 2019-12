Julieta Prandi confirmó su romance con el baterista de Airbag

Fue un año difícil para Julieta Prandi, que tras separarase de Claudio Contardi, padre de sus hijos Mateo y Rocco, se animó a denunciarlo por violencia de género y estafa.

Este verano está haciendo realidad su deseo de "volver a empezar". Y las razones son varias: en Navidad estrenará Atrapados en el museo, en el Teatro Del lago de Villa Carlos Paz, y, en un plano más personal, blanqueó que está saliendo con Guido Sardelli, baterista de Airbag.

"Estoy bien. Somos muy amigos. El tiempo dirá si pasa algo más o no", arrancó y no quiso jugarse. Pero ante la insistencia de Pamela David, conductora de Pamela a la tarde, Prandi dijo: " No quiero poner rótulos de nada. Simplemente que somos amigos. ¿Cuándo lo volveré a ver? Yo tengo libres los lunes... No sé cuando nos veremos", dijo con humor, aunque algo incómoda.

Se sabe que la modelo, actriz y conductora pasará las fiestas en la localidad cordobesa, acompañada por sus padres, su hermana Natalia y sus hijos. Y que Airbag participará el Cosquín Rock el próximo 8 de febrero, por lo que es muy posible que haya un feliz reencuentro durante el verano.

Pero, ¿qué pasa con Guido? "Uno tiene que conectar o no. Eso fluye o no fluye. Falta, es reciente. Estamos bien, tranqui y no hay rótulos de nada. Mis hijos no lo conocen, por supuesto. Mi familia sabe mis movimientos y saben mucho de mí", explicó Prandi.

La parejita se conoció este año en un recital de Airbag, en el Hipódromo de Palermo. "A Pato ya lo conocía y a Gastón lo vi hace poco en el Vorterix. Hay re buena onda, son gente de familia, excelentes personas. Pegás onda o no, te das cuenta la primera vez que conoces a la persona. Creo que el 2020 va a ser mi año", resumió la Prandi, esperanzada.

