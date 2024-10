Todo listo para la 140º edición de Exposición de Bordeu

La Exposición Rural de Villa Bordeu es un evento anual identitario, organizado por la Sociedad Rural de Bahía Blanca. Este año, en su edición 140, propone reeditar una propuesta que cautiva a la ciudad y la región, con reminiscencias del pasado que siguen vigente en la actualidad, proyectando el futuro del agro y la ganadería.

Al respecto, José Irastorza, presidente de la entidad organizadora, comentó en LA BRÚJULA 24 que "mañana termina el armado de los stands y comienza el ingreso de animales. El viernes comienza la jura de ovinos, el sábado es la de bovinos y se consagran los campeones y el domingo será el acto formal, para darle paso el lunes a la venta a martillo corrido".

"Por disposición de Senasa hace unos cuatro años que no hay cerdos ni aves, algo vinculado a cuestiones sanitarias. Se habla de que habrá entre 120 y 150 caballos criollos. El precio de la entrada es de $4000, se cobra solo sábado y domingo y menores no pagan. Viernes y lunes pueden concurrir alumnos de escuelas y jubilados", sostuvo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, aclaró una disposición vinculada con el tránsito para facilitar la llegada al predio y evitar sectores que están en obra: "Antes de llegar a la rotonda de Don Bosco y ni bien la pasás, por el estado del asfalto, se habilitó un pequeño desvío enfrente a la estación de servicio y vas paralelo a Sesquicentenario, para llegar a la avenida que desemboca en la Ruta 35".

"Para la muestra de Bordeu, el 90% del público que asiste es de la ciudad. hay cosas interesantes para ver, hay chicos que nunca vieron una cosechadora o un tractor. Además, hay hasta cinco concesionarias y una infinidad de stand y equipamiento", ponderó Irastorza.

No obstante, recordó lo vivido el 16 de diciembre del año pasado: "El temporal derribó más de 12 eucaliptus, techos de galpones, particularmente uno no lo encontramos y las ramas que todavía se están sacando. Hubo que hacer a nueva la instalación eléctrica aérea. Lo único positivo es que no hubo desgracias personales, en lo material fue catastrófico".