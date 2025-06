Conflicto en el Garrahan: los residentes rechazaron la propuesta salarial del Gobierno

Los residentes del Hospital Garrahan rechazaron la propuesta del Ministerio de Salud y continuarán con el paro. La decisión llegó tras una asamblea en la analizaron la propuesta del bono que ofrecían desde el centro de salud para alcanzar una remuneración total de $1.300.000 a partir del mes de julio.

Desde el Ministerio de Salud están al tanto de la decisión que tomaron los profesionales. En principio aclararon que todo el personal está en conciliación obligatoria. De acuerdo a lo que publica Infobae, desde el Ejecutivo analizan las medidas a seguir e incluso estudian posibles sanciones.

El principal inconveniente con los profesionales tiene que ver con que el bono sería no remunerativo y no se sumaría al recibo de sueldo. “Eso significa que no se deriva a aportes, que no entra en el aguinaldo, que no se actualiza”, expresaron fuentes.

Los profesionales cobraban $ 797.000 en mano hasta este mes. Sobre ese número el Garrahan transfería unos $ 200.000 de bono, pero se decidió que ese monto ascienda a $ 500.000.

Por otro lado, durante este martes, se llevó a cabo una reunión entre los trabajadores del hospital que no pertenecen al grupo de los residentes, quienes también están reclamando por una mejora salarial. Se trata de enfermeros, camilleros y personal administrativo, quienes también se vieron enfrentados con el Gobierno en los últimos días.

Los trabajadores, nucleados en ATE, resolvieron ir a un paro durante todo el jueves con la movilización al Ministerio de Salud.

