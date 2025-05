Apartan a la jueza Makintach del juicio por la muerte de Maradona

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro decidió apartar a la jueza Julieta Makintach del juicio por la muerte de Diego Maradona, luego de la exposición en el recinto del guion y un tráiler del documental que llevaba adelante la magistrada sobre el proceso judicial sin autorización alguna.

Si bien al abrirse la audiencia Makintach dijo que no era ella la que aparecía en las imágenes del documental que se filtraron, y aludió al hecho de que se vio vulnerada por la difusión de fotos personales tomadas de sus redes sociales, tras haberse presentado la prueba de que evidentemente formaba parte de la producción de una pieza audiovisual sobre el juicio, se disculpó y renunció al tribunal.

El fiscal Patricio Ferrari fue quien mostró este martes el tráiler del documental, el guion y la estructura narrativa de la producción: “Justicia divina, una miniserie. Dividida en 6 capítulos de 30 minutos”. Además, el material estaba subtitulado, por lo que no mostró material en crudo, sino un video que evidenció que el producto estaba en marcha. “Ofició de actriz y no de jueza”, expresó Ferrari. “La doctora Makintach nuevamente volvió a mentirnos a todos en la cara, no ya antes, sino ahora”, afirmó.

Por su parte, Savarino, titular del tribunal, expresó tras conocerse el material audiovisual: “Se acepta la recusación. A mi modo de ver, la prueba resulta mas que contundente”.

Fuente: DIB