La fallecida conductora del Peugeot era una docente muy querida en Monte Hermoso

La muerte de Corina Andrea Espinosa, la docente que manejaba el Peugeot 307 que este mediodía se estrelló de frente contra un Toyota Corolla en el cruce de las rutas 3 y 3 norte, generó conmoción en Monte Hermoso. En esa ciudad, Espinosa residía y se desempeñaba como directora de la EP N° 1.

Irma, docente jubilada y amiga de la docente que falleció, le dedicó un sentido mensaje público en Facebook. “Te voy a recordar como una apasionada del trabajo de maestra, con tu sonrisa encontrándote en el patio de la escuela, en el pasillo y también dando el área de matemática a mis hijos en el salón de sexto año. Y me quedo con nuestro tiempo compartido hace un mes, donde nos abrazamos, nos reímos, comimos tú rica tarta de verduras, charlamos y bailamos, así te recordaré, apasionada, frontal, sincera y elegante. Te abrazo y pido al Señor que la luz ilumine tu descanso en paz”.

“Descanso en la tranquilidad de mi buen accionar"

El pasado 1° de mayo, Espinosa hizo un posteo por el Día Internacional del Trabajo. “En mi capacidad de dirigir, prevalece el cuidado, el respeto y la igualdad de derechos. No todos somos guiados por las mismas convicciones y valores. Me cuesta mucho entender cómo todavía, en el siglo que vivimos, y en el año que estamos transitando, sigamos vivenciando actos de discriminación, agravios y violencia verbal por la condición y elección sexual. Me cuesta mucho aceptar que en la intención de hacer valer un derecho, tengan que vulnerar uno tan mío. Me cuesta mucho discernir lo apropiado de lo propio, cuando alguien en su ‘sano juicio’ y con el título del que se jacta, vulnera tan inapropiadamente mis derechos. Y además se apropia a conveniencia de las palabras sin hacerse cargo de las propias y de sus actos”.

“Descanso en la tranquilidad de mi buen accionar, de las decisiones conjuntas y correspondientes que fueron tomadas, reivindicando el respeto y el valor de las personas por sobre todas las cosas. Repudio todo acto de violencia, discriminación e infamia. Tarde o temprano la verdad sale a la luz”, culminó.