ANMAT prohibió el uso de los medicamentos de un laboratorio por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, distribución y comercialización en todo el territorio nacional, de los productos registrados a nombre de la firma HLB Pharma e inhibió las actividades productivas de la firma Laboratorios Ramallo.

El texto del organismo nacional enumera una serie de irregularidades en la elaboración, trazabilidad y control de lotes de diferentes líneas de producción de ambas firmas, que pese a las diferentes advertencias y apercibimientos para regularizar la situación no se cumplieron.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informaron "a todos los efectores que componen el sistema de salud, ya sean públicos o privados, que los productos de las firmas mencionadas deben dejar de utilizarse".

El ANMAT detalló que, tras reiterados requerimientos realizados en 2023 y 2024, la firma no presentó la documentación exigida sobre varios de sus productos, entre ellos Zoliprox (para control de insomnio), Pancrecura HLB (para la digestión) y Tramal Pharma (analgésico). Además, se detectaron irregularidades en la producción de soluciones como el uso de ampollas plásticas no autorizadas y su elaboración en áreas no habilitadas. A pesar de haber sido advertida, la empresa no cumplió con la inmovilización de estos productos, los cuales continuaron siendo comercializados.

Además, el ANMAT también recibió reportes de fallas de calidad y contaminación microbiológica, especialmente en soluciones, incluyendo el caso del producto Fentanilo HLB. Este último fue clasificado como de criticidad "crítica" por representar un riesgo grave para la salud, luego de que 18 pacientes resultaran afectados.

Con información de ANMAT y Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires