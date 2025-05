Cuartos de final Apertura 2025: clasificados, cuándo se juegan y cruces

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 están por llegar. Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Rosario Central, Platense, Argentinos Juniors y Huracán son los ocho clasificados a la próxima instancia, tras el desenlace de los octavos.

Cuatro de los cinco grandes pasaron de fase en el primer certamen de la Liga Profesional, luego de que Racing fuera la excepción tras perder con Platense. La derrota en el Cilindro hizo que no tuviéramos clásico con River en cuartos.

No obstante, sí lo habrá en La Bombonera: Boca e Independiente animarán el compromiso más importante de la próxima ronda del Apertura. Argentinos contra San Lorenzo y Central frente a Huracán serán los otros dos duelos que completan el cuadro.

Cruces de cuartos de final del Apertura 2025

C1: Argentinos Juniors vs. San Lorenzo

C2: River vs. Platense

C3: Rosario Central vs. Huracán

C4: Boca vs. Independiente

Los cuartos de final están pactados para el fin de semana del 18 de mayo. Sin embargo, vale mencionar que por las elecciones en CABA todos los partidos se disputarán lunes o martes, a pesar que Central será la excepción por pertenecer a Rosario.

Los duelos se jugarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación, mismo caso para las semifinales, pero a diferencia de la final del 1 de junio en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Todos los duelos eliminatorios serán a partido único, tal como venía ocurriendo en las anteriores Copas de la Liga.

A su vez, todas las series se definirán por penales si hay empate tras los 90 minutos reglamentarios, a excepción de la final, que primero tendrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

Fuente: TyC Sports