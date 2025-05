Cómo saber si soy inteligente: 7 comportamientos pueden indicar un alto coeficiente intelectual

La Real Academia Española (RAE) define a la inteligencia como la "capacidad de comprender o entender". La misma no se manifiesta siempre de manera convencional y algunos de los comportamientos más inusuales pueden ser señal de una mente brillante.

El ajedrez estimula el cerebro. Foto: Unsplash.

En este contexto, especialistas de NewTraderu hicieron un informe llamado "7 Odd Behaviors That Point to an Extremely High IQ", donde indican 7 comportamientos extraños que distinguen a las personas con un coeficiente intelectual extremadamente alto:

Hablar solo : ayuda a aclarar pensamientos, resolver problemas y mejorar la retención de memoria.

: ayuda a aclarar pensamientos, resolver problemas y mejorar la retención de memoria. Ser noctámbulo : estar despierto hasta tarde puede mostrar una flexibilidad cognitiva única y facilitar el pensamiento profundo en un ambiente tranquilo.

: estar despierto hasta tarde puede mostrar una flexibilidad cognitiva única y facilitar el pensamiento profundo en un ambiente tranquilo. Soñar despierto : implica la resolución creativa de problemas y planificación futura, lo cual es común en personas altamente inteligentes.

: implica la resolución creativa de problemas y planificación futura, lo cual es común en personas altamente inteligentes. Prosperar en el desorden : un espacio de trabajo desordenado puede estimular la creatividad y fomentar el pensamiento no convencional.

: un espacio de trabajo desordenado puede estimular la creatividad y fomentar el pensamiento no convencional. Hacer preguntas constantemente : demuestra una insaciable curiosidad y un deseo de comprensión profunda.

: demuestra una insaciable curiosidad y un deseo de comprensión profunda. Buscar la soledad : proporciona un entorno para la reflexión profunda, enfoque sin interrupciones y exploración creativa.

: proporciona un entorno para la reflexión profunda, enfoque sin interrupciones y exploración creativa. Devorar libros: la lectura voraz expande el vocabulario, mejora la función cognitiva y aumenta la inteligencia emocional.

Cinco consejos para tener un cerebro sano

Los comportamientos más inusuales pueden ser señales de una mente brillante. Foto: Unsplash.

Los expertos de CuidatePlus elaboraron un estudio donde explican que actividades son recomendables para mantener un cerebro sano.

Dormir bien : un buen sueño fomenta la creatividad, mejora el estado emocional y aumenta la productividad, la creatividad y el buen humor al día siguiente.

: un buen sueño fomenta la creatividad, mejora el estado emocional y aumenta la productividad, la creatividad y el buen humor al día siguiente. Ejercicio físico : cualquier actividad protege la salud mental, previene el deterioro cognitivo, mejora la regulación emocional y potencia las habilidades cognitivas.

: cualquier actividad protege la salud mental, previene el deterioro cognitivo, mejora la regulación emocional y potencia las habilidades cognitivas. Motivación : usar la motivación en lugar de la fuerza de voluntad para lograr metas, como ir al gimnasio, es más efectivo y menos agotador. Disfrutar del proceso también ayuda a mantener el compromiso.

: usar la motivación en lugar de la fuerza de voluntad para lograr metas, como ir al gimnasio, es más efectivo y menos agotador. Disfrutar del proceso también ayuda a mantener el compromiso. Regular el sistema nervioso con descansos : es importante equilibrar la actividad y el descanso, evitando el uso excesivo de pantallas durante los momentos de relajación. Dejar la mente volar unos minutos es beneficioso.

: es importante equilibrar la actividad y el descanso, evitando el uso excesivo de pantallas durante los momentos de relajación. Dejar la mente volar unos minutos es beneficioso. Rodearse de seres queridos: tener un gran apoyo social eleva la oxitocina, la "hormona del amor", lo que aumenta la confianza, reduce el miedo y la ansiedad, y mejora el bienestar personal.

Fuente: LB24 / Diario 26.