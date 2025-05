La lucha de Jenaro: el milagro que espera viajar a México en busca de una esperanza

Jenaro, de tan solo 12 años, vive en Huanguelén, una localidad del distrito bonaerense de Coronel Suárez. Hace poco más de dos años, sufrió una severa electrocución que le provocó un paro cardiorrespiratorio y estuvo 45 minutos sin oxígeno. Desde entonces, enfrenta secuelas neurológicas. Tras un mes de internación en el Hospital Penna, comenzó junto con su familia un peregrinaje por distintos centros de rehabilitación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Contra todos los pronósticos

Los primeros diagnósticos fueron desalentadores: los médicos anticipaban que Jenaro quedaría en estado vegetativo. Sin embargo, el niño sorprendió a todos al comenzar a superar obstáculos impensados. “'Jena' empezó a romper con todos los esquemas, logrando cosas imposibles”, expresó su madre, Catalina Pérez Stoll, en diálogo con La Brújula 24. Incluso logró volver a asistir a la escuela, algo que parecía inalcanzable, ya que dependía de un respirador.

El día que todo cambió

El 13 de enero de 2023, Jenaro vivió ese episodio crítico del cual logró sobreponerse. “Según los médicos, esa circunstancia debería hacer imposible que una persona sobreviva. A partir de ahí esto empieza a ser el gran milagro de que vuelva a la vida, a luchar con unas ganas infernales”, contó Catalina al programa En Buenas Manos, conducido por Diego Vita.

Una esperanza en México

La familia de Jenaro decidió apostar por un tratamiento innovador en México, conocido por la película de Netflix Los dos hemisferios de Lucas. “Al verla, dijimos ‘qué tal si vamos y probamos’. Al principio parecía tan lejano e imposible porque es un tratamiento muy costoso e implicaba salir de la Argentina”, explicó Catalina. Este tratamiento consiste en la estimulación de células progenitoras del cerebro a través de ondas electromagnéticas por radiofrecuencia, durante 28 días consecutivos. No produce dolor y busca activar conexiones neuronales inactivas.

El desafío económico y la fuerza de una comunidad

El costo total del tratamiento asciende a 35 mil dólares, a lo que deben sumarse 5.000 dólares adicionales para cubrir alojamiento, pasajes y seguimiento médico. Frente a este desafío económico, la comunidad reaccionó con fuerza y solidaridad. “Pasó algo muy mágico: cuando di la noticia en redes sociales, la gente empezó a vender o rifar cosas. Hoy estamos a 11 millones de pesos de lograr el objetivo”, detalló Catalina. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de MercadoPago: jena.toro. El apodo “Toro” fue dado por los vecinos de Huanguelén, en honor a la tenacidad del pequeño luchador.

Entre la fe y la ciencia

Catalina también comentó que esta decisión va en contra de la recomendación de la neuróloga que sigue el caso de Jenaro, ya que se trata de un tratamiento que aún no está científicamente avalado. Sin embargo, pediatras y profesionales de otras especialidades apoyan la iniciativa. “Hace rato dejé de ser tan cautelosa con lo que dice el médico y empecé a sentir un poco más. Muchas veces tuvimos que tomar decisiones con fe más que con lo que había que hacer. No tengo para perder más que dinero, porque esto mal no le va a hacer. Puede no funcionar o resultar muy bueno”, afirmó. Quienes deseen conocer más sobre su historia o seguir la campaña pueden hacerlo a través de su cuenta en redes sociales: @jenaro.04.11.

La entrevista completa con Catalina Pérez Stoll