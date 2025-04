Nació en Villa Rosario, fue albañil y verdulero y es flamante egresado de la UNS: “Recién caigo en lo que logré"

Diego Taillade recibió su título en la última Colación de Grados y emocionó con su reflexión sobre superación y gratitud. “Soy la revancha de Villa Rosario y toda la periferia, golpeada pero luchando”. “¿Quién dijo que un ayudante de albañil, vendedor ambulante, mozo, lava autos, uno que reparte pizza y empanadas, uno que limpia, un bachero, un verdulero debe ponerse límites? Yo fui todo eso y con esfuerzo y perseverancia llegué y ahora tengo un título”, dijo este flamante Técnico en Sistemas Electrónicos Industriales Inteligentes, de 3 años de duración.

Diego Taillade

Diego, de 27 años, contó su historia en las redes, al recibir su diploma en la última colación de grados, al que lo acompañaron sus padres, Rosa (empleada de casas particulares) y Héctor (pintor de obra), y a quienes les dedicó ese momento: “Estoy orgulloso de ellos, que, con todo el sacrificio y con sus herramientas, criaron cuatro hijos!”. Héctor es pintor de obra y Rosa empleada doméstica. Este mediodía, en diálogo con La Brújula 24, indicó: "Si bien la carrera se me dilató en el tiempo, con esfuerzo pude lograr la meta principal que era terminarlo".

En la charla con "Gente de palabra", programa que conducen Silvina Juárez y Walter Gullaci, el flamante egresado comentó que las redes sociales se le bloquearon de tantas publicaciones en las que fue etiquetado a modo de felicitación por el logro obtenido. "Recién caigo en lo que logré", manifestó.

Diego en sus tiempos como verdulero.

"Traté de no ponerme obstáculos yo mismo. Hice el esfuerzo de no volver a casa cuando cursaba de mañana y de tarde para ahorrarme el colectivo; me quedaba todo el día en la universidad y regresaba tarde", sostuvo, para resaltar las bondades que tenemos como bahienses de contar con una casa de altos estudios que es orgullo de todos.