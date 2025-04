Rocío Marengo tomó la decisión más dura luego de 11 años de relación con Eduardo Fort

Rocío Marengo tuvo un auge muy importante en la televisión argentina, durante su época dorada en el Bailando 2006 y 2011, a donde inmortalizó su gran “Koala”. La enorme popularidad que tuvo la llevó a abrirse puertas en Chile y triunfó.

Sin embargo, la vida la sorprendió para siempre con su gran amor; Eduardo Fort. El mismo al que hace unos años le hizo un feroz reclamo en vivo de pareja, hoy pudieron dejar atrás sus peleas y están felizmente juntos desde hace 11 años.

Pero el caso de Marengo es bastante particular dado que la modelo eligió, como una dura decisión propia, para apostar a la familia y su relación, dejar de trabajar en la TV. Entre viajes que tiene de forma constante, recordó con mucho cariño su paso por la pantalla, algo que no extraña pero sí le genera nostalgia.

“Estoy muy bien, contenta. Planes en familia, siempre al 100%, dándolo todo. Estoy un poquito alejada de la tele para priorizar la familia y los amigos. Ya le tomé el gustito, me está costando volver, pero ahora me puse en bueno ‘sigo en esta’”, comenzó diciendo Rocío.

A sus 45 años, Marengo se alejó de la televisión para vivir una etapa nueva de su vida, principalmente por su pareja. Distanciada por completo de los escándalos, las peleas y buscando la mayor tranquilidad en su vida, eso es hoy lo que le ofrece un compañero como el hermano de Ricardo Fort.

Su relación con Eduardo Fort

“No extraño nada, estoy feliz, no tengo tiempo porque viajo mucho, porque estoy con amigas, estoy con familia y priorizo otras cosas. Pero cuando a veces estoy, que estuve el otro día en los Martín Fierro, y me encuentro con amigos, dan ganas pero porque yo amé mucho mi laburo. No tengo tiempo, me gustaría volver, pero ahora no tengo tiempo”, remarcó en Implacables, por Canal 9.

A la hora de referirse a su situación sentimental, tras lo que fue una supuesta crisis con Eduardo Fort, ambos parecen estar en su mejor momento. A nivel personal y como pareja, disfrutan de un presente mágico y soñado, a donde anunció que se viene algo muy esperado e importante.

“Esto refuerza a la pareja (estar y viajar juntos) porque tengo tiempo para estar tranquila, yo le doy todo de mi trabajo, y cuando lo das todo, atender una radio a las 7 AM y a la noche estar pendiente de si di una nota para mirarla y ver cómo sale, hace que uno la energía se divida y canalice un poco. Apostar al 100% a la familia y la pareja, recojo buenos frutos”, explicó Marengo.

Finalizando con sus palabras, contó: “No había asperezas (con Fort) nunca las hubo. Una pelea de pareja… sacado de contexto. Con Edu es siempre algo que no se corta, intentábamos los dos hacer nuestras vidas y volvíamos, y hoy ya vamos 11 años. No sé si hoy tenemos el proyecto de casamiento, sí tenemos otro proyecto que estamos a punto ahí de que salga, por ahora no puedo contar nada, cosas personales”.

Fuente: LB24 / Revista Paparazzi.