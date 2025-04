Sigue el misterio: reportan más luces en el cielo bahiense

Una lectora y oyente de La Brújula 24, se comunicó con la producción para dar cuenta de las imágenes que captó con su teléfono celular, dando cuenta de luces en el cielo bahiense. Yesi, según explicó, tomó nota del informe que publicó este medio referido a misteriosas luces sobre esta ciudad.

Más allá de enviar las fotos, la vecina comentó que la captura de las imágenes la realizó sobre las 19.30 de este martes desde el barrio Aldea del Este (Monte Hermoso) y en dirección a Bahía Blanca. "Me di cuenta después de ver las fotos porque me llamaron la atención las nubes, pero después vi las luces. Cuando leí la nota que publicaron ustedes me decidí a enviarles esto que capté desde Monte Hermoso", indicó.