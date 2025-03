Conmoción en Gran Hermano: se fue Furia y anunciaron quién será su reemplazante

Gran Hermano 2025 pasa horas con mucho movimiento. Este miércoles se conoció que una participante se marchaba de la competencia por decisión propia, por lo que había expectativa sobre de quién se trataba. Finalmente, Santiago del Moro indicó que hubo un acuerdo con Juliana "Furia" Scaglione para que salga de la casa más famosa del país.

Claro que esto abre la puerta a que llegue un reemplazante, por lo que el conductor ya entregó detalles de quién será. Tal como se esperaba, significa el retorno del golden ticket, el mismo método con el que entró Furia apenas dos semanas atrás.

Frente a sus compañeros, Juliana explicó los motivos detrás de su decisión, ya que se esperaba que entre a jugar y ya se ubicaba como una de las favoritas. “No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y poder jugar. Pero veo que la casa no está al nivel del juego que me gusta hacer. Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando”, apuntó.

Entre risas, remarcó: “Siento que estoy en otro level”. De todos modos, también les aclaró a los jugadores de Gran Hermano 2025 que "no tienen la culpa de nada", además de su intención para que disfruten de la actual edición. Por último, dejó en claro su deseo tras su intento fallido en 2024: "Me gustaría que gane una mujer".

Quién será su reemplazante

Lo cierto es que la salida de Furia implica el ingreso de un nuevo participante en su reemplazo. El golden ticket suele entregarse a un exparticipante, aunque Santiago del Moro adelantó de qué se tratará en esta oportunidad, ya que no estará atado a la decisión de la audiencia.

"Así como ya eligieron ustedes, en esta oportunidad quien entra a la casa, lo va a elegir el 'Big'. Gran Hermano va a invitar a un jugador para que ingrese a la casa más famosa en circunstancias que ya las van a conocer", expresó el conductor antes de cerrar la emisión de este miércoles.

Además, se conoció que el ingreso se dará este jueves, por lo que habrá poco tiempo para especular sobre el nombre que volverá a la competencia o incluso si será un nuevo participante.

Fuente: LB24 / Diario 26.