Cristina volvió a apuntar contra Milei por la prohibición de entrar a EE.UU.: “Muy a pedido"

Cristina Kirchner volvió a apuntar este sábado contra Javier Milei por la prohibición que recibió del gobierno norteamericano para ingresar a Estados Unidos, donde insistió con que se trató de un pedido del mandatario a su par, Donald Trump. También vinculó la sanción estadounidense con el rechazo de Casación del recurso extraordinario que presentó en la causa Vialidad, que también se definió ayer por la tarde.

“Muy a pedido, este hombre no se la banca solo. Le molesta lo de ‘che, Milei’… lo lamento. La frutilla del postre de ayer es que, casi en sincronización, el Tribunal de Casación macrista negó el recurso extraordinario. Son de manual. Pero así están las cosas”, apuntó.

La expresidenta brindó su discurso este sábado en el Congreso Educativo Nacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se trata de su primer discurso público luego de su asunción como presidenta del Partido Justicialista. Allí, afirmó que uno de los motivos por los cuales se realiza el congreso es porque el Presidente confundió el nombre del prócer José de San Martín en un acto de conmemoración militar. “El hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín y que ayer lo llamó Juan José ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación. Casi muero de espanto”, criticó.

El discurso luego cambió su foco hacia el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo decreto fue recientemente aprobado por la Cámara de Diputados lo que la expresidenta calificó como “enviar una suerte de cheque en blanco para que hagan lo que quieran”. Apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni por utilizar la “rueda de auxilio” como una metáfora del acuerdo. “Horrible metáfora, hermano… usamos la rueda de auxilio cuando pinchaste. Y pincharon. Le pesaron motosierra a Dios y María santísima”, afirmó.

Pero sus críticas no fueron solo hacia la gestión libertaria, sino que también fue contra los diputados del peronismo que no votaron contra el DNU del acuerdo con el FMI en el recinto, con un fuerte mensaje a sus gobernadores: “Si los diputados peronistas que fueron con Sergio Massa en la boleta en Misiones, si los de Salta hubieran votado junto al peronismo y las otras fuerzas políticas, este cheque en blanco no existiría. Y lo digo con dolor porque soy peronista”.

