Un mecánico explicó qué se puede hacer con los autos afectados por la inundación

La inundación del pasado 7 de marzo afectó a una cantidad enorme de autos en la ciudad que fueron arrastrados por la corriente o que quedaron cubiertos por el agua por varias horas. Para saber qué se puede hacer con el vehículo, en el programa Nunca es Tarde, conversaron con el mecánico Bruno Christia.

"Depende de muchos factores, como el nivel de agua, qué auto. Nosotros acá en los últimos días hemos visto cada cosa, que yo nunca había visto en mi vida. Es muy complicado", aseguró.

No obstante, dijo que la recomendación general es no intentar el auto que estuvo inundado y desconectar la batería. "Lo primero que hay que hacer es desarmar el interior del auto. Mucha gente lo deja ventilando, pero lo único que seca es la superficie de la alfombra, pero debajo de eso los pisos de los autos no son planos y todo eso queda mojado", señaló.

"El nivel de agua reparable es la butaca", agregó, pero incluso algunas reparaciones que son posibles no contarían con garantía porque el daño que causa el agua es complicado.

Christia comentó que se encontraron por ejemplo, con tanques de nafta, que tenían más agua que nafta, sin que el auto hubiese estado sumergido.