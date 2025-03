"Si 400 municipios nos imitan, se podría juntar lo que Bahía necesita", dijo el intendente de Avellaneda

El Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó el jueves por unanimidad el proyecto de ordenanza que impulsamos desde el Ejecutivo Municipal para donar $1000 millones a Bahía Blanca, los cuales serán destinados a la reconstrucción de las pérdidas de infraestructura comunitaria y de servicios que fue destrozada por la tragedia meteorológica.

Jorge Ferraresi, jefe comunal del distrito del Gran Buenos Aires, afirmó en LA BRÚJULA 24 que "estuvimos pensando esta semana. Vimos la ayuda solidaria del pueblo y nos ponemos en el lugar de Federico (Susbielles) porque se necesitan recursos. Ojalá que las ayudas de Nación y Provincia se plasmen, pero el municipio de Bahía Blanca necesita fondos. Por eso lo que planteamos fue la posibilidad de ofrecer una cuenta a la que se pueda depositar".

"Los tiempos de los ministerios son otros, por eso me parecía que era importante brindar otra herramienta más directa para resolver esta situación tan compleja. Esto se aprobó por unanimidad por los cinco bloques diferentes, de distintas ideologías. Estos hechos nos pueden pasar a cualquiera, no es falta de obras, tiene que ver con cuestiones climáticas de las que nadie está exento", comentó Ferraresi, en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, consideró que "ver con mucho dolor a miles de vecinos que perdieron todo nos hacen tener esta mirada. Hay cosas que nos pasan que derriban cualquier tipo de debate, por ejemplo cuando se dice que no hace falta obra pública, considero que es un aspecto clave llevarla a cabo para también definir la planificación de la misma. La comuna está en la calle y, si bien sirve que lleguen alimentos no perecederos, implica buscar depósitos para guardarlos".

"Con el apoyo de 400 municipios, Bahía Blanca podría salir adelante prontamente porque al desastre se le suma que muchos vecinos no podrán pagar la tasa municipal y se requiere que se deben seguir brindando los servicios", finalizó.