El Consulado de Chile en Bahía realiza una atención de emergencia: cómo solicitar ayuda

Bruno Aguirre Rojas, agregado en la Embajada de Chile y ex cónsul en Bahía Blanca, habló esta mañana con La Brújula 24 sobre la dramática situación que atraviesa la ciudad.

"Me tocó cinco años viviendo en esa hermosa ciudad, donde además nació mi hija. Tengo un gran cariño a esa tierra y soy un enviado por el Embajador de Chile en Buenos Aires para ayudar en las labores que está realizando el cónsul en Bahía Blanca. En ese sentido quería transmitir toda la solidaridad a la ciudadanía bahiense y en su conjunto. En Chile sabemos de este tipo de desastres naturales y de todo lo que acarrea hacia el interior de las familias por los destrozos y las pérdidas humanas", indicó en diálogo con el periodista Germán Sasso.

"Queremos expresarle a la comunidad chilena que sepan que no están solos, de que el Consulado se vio afectado por las inundaciones y no está operativo por eso, ya que no hay electricidad en el barrio. Sí están los funcionarios trabajando de lunes a viernes atendiendo cualquier consulta que pueda haber en forma personal y contamos con un número de emergencias las 24 horas del día: 115132886", precisó.

Rojas dijo que tienen previsto hacer un relevamiento del grado de afectación que sufrieron los chilenos radicados en la ciudad, que ronda las 20.000 personas entre los asentados en Bahía y la zona de influencia.

"El Gobierno de Chile expresó el día sábado su solidaridad por la situación que vive Bahía Blanca para poder tender una mano en lo que se requiera", afirmó.