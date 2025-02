WhatsApp ahora deja leer las notas de voz: cómo activar las transcripciones

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular, que permite estar en contacto con personas de todo el mundo. Además de enviar mensajes de texto, esta permite enviar notas de voz, en el cual uno puede grabar un audio. Sin embargo, a veces puede ser un inconveniente porque no siempre se cuenta con el tiempo para escucharlos. Muchos incluso empezaron a recurrir a herramientas externas para poder leer los mensajes de voz en vez de escucharlos. Es por eso que la app de Meta ahora lanzó una nueva función que permite leer los audios dentro de la misma, ya que realiza una transcripción de estos en instantes. En ese sentido, muchas personas se preguntan cómo hacerlo.

Según indica el sitio oficial de WhatsApp, las transcripciones de los mensajes de voz “son versiones escritas” de los mismos. Para poder usar esta nueva función, es necesario activarla en el dispositivo. Una vez activada, el destinatario del mensaje puede ver las transcripciones de los mensajes de voz. Cabe aclarar que la persona que envía el mensaje no puede leer estos textos.

El paso a paso

Para poder tener disponible las transcripciones de las notas de voz de WhatsApp, hay que activar la función manualmente. Esto se debe a que estas están desactivadas de forma predeterminada. Para ello, hace falta seguir el siguiente procedimiento:

-Entrar a WhatsApp e ingresar a “Ajustes”, que se encuentra en el menú desplegable de la esquina derecha superior.

-Seleccionar la opción “Chats”.

-Activar las “Transcripciones de mensajes de voz”.

-Tocar en “Seleccionar idioma” y, luego, indicar el idioma en el que se encuentren la mayoría de los mensajes de voz que recibes. Se puede elegir entre inglés, portugués, español o ruso. Este paso se puede hacer en cualquier momento desde Ajustes.

-Seleccionar la opción “Configurar ahora” o “Esperar conexión Wi-Fi”.

Vale recordar que esta función se puede desactivar en cualquier momento en la sección “Chats”, dentro de “Ajustes”. Luego, también se puede volver a activar.

Es posible ver las transcripciones de los mensajes de voz de una forma simple una vez que haya sido activada esta función. A continuación, el paso a paso para usarla en WhatsApp:

-Ir al chat y seleccionar el audio que se quiere transcribir.

-Mantener presionado el mensaje de voz y, luego, seleccionar la opción “Transcribir”.

-Tocar el ícono de una flecha hacia abajo en la nota de voz para ver más de la transcripción.

-Desde Meta aclaran que es posible que la transcripción de los mensajes de voz demore algunos segundos en aparecer y puede que no sean precisas. Incluso puede que salte un mensaje de error que dice “Transcripción no disponible”. Esto se podría dar por los siguientes motivos:

Los ajustes del idioma de transcripción no coinciden con los del idioma del mensaje de voz. Es posible que no se reconozcan algunas palabras debido al ruido de fondo. No se admite el idioma del mensaje de voz.

Con información de La Nación