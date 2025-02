Las impactantes volcadas del tricampeón McClung en el All-Star Game de la NBA

Matthew "Mac" McClung volvió a robarse el show en el Juego de las Estrellas de la NBA al llevarse por tercer año consecutivo el título de volcadas.

El base de los Orlando Magic, de 1,88m de altura, dejó anonadados a todos con cuatro ejecuciones perfectas que le valieron la máxima calificación. Pero sin duda, la que se llevó todos los aplausos fue la espectacular volcada sobre un auto, en la que saltó el vehículo, atrapó el balón y lo hundió de espaldas al aro, desafiando la gravedad.



En la gran final, se enfrentó al novato Stephon Castle, de los San Antonio Spurs, quien con dos impresionantes volcadas puso en jaque la corona del tricampeón. Castle, que venía de brillar como MVP ((Jugador Más Valioso) en el evento de Estrellas Emergentes, mostró una asombrosa capacidad aérea, pero no logró destronar a McClung, cuyo dominio en este certamen parece inquebrantable.

We are running out of words...



3RD-STRAIGHT 5⃣0⃣ FOR MAC MCCLUNG!



Dunked two balls at once 😲 #ATTSlamDunk pic.twitter.com/SgIGWvVOck