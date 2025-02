Científicos detectan un misterioso mensajero del cosmos

Un equipo internacional de científicos anunció la detección de un neutrino de energía sin precedentes, una diminuta partícula subatómica que viajó a una velocidad cercana a la de la luz hasta un detector submarino frente a la costa de Sicilia. Este neutrino transportaba una energía 30.000 veces superior a la generada por el mayor acelerador de partículas del planeta.

La observación, publicada en Nature, despertó el interés de la comunidad científica, ya que podría estar relacionada con eventos astrofísicos extremos, como la interacción de rayos cósmicos con la radiación de fondo de microondas del universo o la actividad de un agujero negro supermasivo.

Al igual que los astrónomos utilizan telescopios ópticos para estudiar el cosmos, los científicos han desplegado detectores gigantes en el agua y el hielo para captar neutrinos. Estas partículas, al viajar sin ser afectadas por campos magnéticos ni interactuar con la materia de manera significativa, se convierten en valiosas herramientas para rastrear los fenómenos de alta energía que los originan. “Es increíble”, afirmó Paschal Coyle, miembro del equipo KM3Net, destacando que estos neutrinos pueden proporcionar pistas sobre los procesos que generan energías extremas en el universo.

Los neutrinos son partículas sin carga y con una masa casi nula, generadas en procesos naturales como la fusión nuclear en el Sol. Sin embargo, algunos provienen de eventos cósmicos violentos más allá de nuestra galaxia y viajan en línea recta hasta la Tierra, lo que permite a los científicos identificar su origen con precisión. En este caso, una hipótesis sugiere que el neutrino detectado se produjo por la interacción de un rayo cósmico con el fondo cósmico de microondas. Otra posibilidad es que surgiera cuando un blazar—una galaxia con un agujero negro supermasivo en su centro—devoró una estrella.

El hallazgo fue considerado un golpe de suerte, ya que el observatorio submarino ARCA, anclado en el Mediterráneo, aún estaba en construcción cuando el neutrino atravesó su detector en febrero de 2023. Como el sistema no estaba completamente operativo, no se emitió una alerta automática. “Nos tomó semanas darnos cuenta de que era el neutrino de mayor energía jamás visto”, explicó Aart Heijboer, físico de la Universidad de Ámsterdam. Este evento resalta la importancia de los detectores de neutrinos para explorar el universo de formas que los telescopios tradicionales no pueden.

El mayor misterio es qué fenómeno pudo haber generado un neutrino con tanta energía. Ni siquiera una supernova podría haberlo producido. Para alcanzar tal nivel energético, los humanos tendrían que construir un acelerador de partículas del tamaño de la Tierra, afirmó Coyle. Aunque experimentos como IceCube han detectado neutrinos de alta energía antes, ninguno se compara con este caso. Descifrar su origen podría abrir una nueva ventana al universo y revelar fuentes astrofísicas aún desconocidas. Como señaló el físico Erik Blaufuss, este tipo de estudios nos acercan a comprender mejor el cosmos y nuestra propia existencia en él.

Fuente: Infobae