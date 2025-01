El desesperado pedido de "Oki": necesita dinero para financiar una operación millonaria

Una situación extrema vive la familia de Jorge Victoriano Retes, mejor conocido entre sus allegados como "Oki", porque él debe hacerse una millonaria operación y están urgidos de recolectar el dinero en corto tiempo.

Retes tiene 52 años y viene luchando contra el cáncer desde hace 10 años, relató su esposa Gabriela Ardile, en Nunca es Tarde. Tiene un tumor alojado en el cerebro, por lo que requiere una intervención antes de que termine el mes y esta tiene un costo estimado de 12 millones de pesos.

"Necesitamos esa suma para que Oki por lo menos pueda seguir, es muy riesgosa, no nos aseguran que pase la operación, pero tenemos que intentarlo, porque si no se llega a esa plata y no se hace la operación, dentro de dos meses mi marido está muerto. La situación es desesperante", dijo entre lágrimas Ardiles.

Quienes deseen colaborar lo pueden hacer aportando a través del alias CAZAN.PILOTO.LUTERO (es una cuenta del Banco Santander a nombre de Gabriela Ardiles) y difundiendo el flayer para que más personas conozcan del caso. El número de contacto de Ardiles es 291 4236096.

Oki es técnico de seguridad industrial y su obra social es la de Personal Administrativo y Técnico de la Construcción y Afines (OSPATCA). La entidad ya están al tanto de la operación, pero todavía no ha dado ninguna respuesta.

Ardiles explicó que Oki arrancó con cáncer renal hace 10 años y este hizo metástasis en su pulmón y cerebro. En 2020 empezó un tratamiento que hasta hace unos meses lo tenía controlado, pero el único nódulo que no cede está en su cerebro y deben extirpárselo.

"El tema de los médicos (de tratamientos previos) lo hemos costeado nosotros, con amigos y la familia, pero a esta cantidad no hay forma de llegar", aseguró y agregó que tiene a la mano todos los presupuestos y documentos que respaldan su situación.