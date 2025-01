Rodrigo Bentancur se desplomó en pleno partido y fue retirado en camilla

Un momento de tensión se vivió en Inglaterra, cuando el Tottenham recibió al Liverpool por la semifinal de la Copa de la Liga. Durante los primeros minutos del espectáculo que se disputó en Londres, Rodrigo Bentancur protagonizó un episodio cargado de dramatismo y preocupación.

El ex volante de Boca Juniors cayó rendido en el área rival tras perder el conocimiento en pleno partido. El personal médico ingresó al terreno de juego para atender al mediocampista y las cámaras de la transmisión oficial optaron por no mostrar las electrizantes imágenes que se observaban en el estadio.

El encuentro estuvo paralizado por varios minutos hasta que Bentancur fue retirado en camilla para que fuera reemplazado por Brennan Johnson. Además, en las redes sociales se viralizó un video en el que se lo ve al mediocampista sostenido por un compañero con la mandíbula fuera de lugar, lo que dio una muestra de la gravedad de la lesión.

“Bentancur sale en camilla y nos vemos obligados a hacer un cambio temprano. Estamos todos contigo, Lolo”, fue el primer mensaje que publicó el Tottenham en su cuenta oficial de X (ex Twitter), pero todavía no reportó ningún parte médico.

Con el paso del tiempo, un vocero del club británico aseguró que el volante “fue trasladado de inmediato hacia un hospital cercano para que se someta a unos estudios profundos”. Además, desde el Tottenham aseguraron que el ex Boca se encontraba en buenas condiciones y fuera de peligro.

“Podemos confirmar que Rodrigo está consciente, habla y será trasladado al hospital para más controles”, fue el breve comunicado que se leyó en la cuenta oficial de X de la entidad inglesa.

