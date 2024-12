Habló el senador detenido en Paraguay con 200 mil dólares: "El dinero no era mío”

El senador nacional Edgardo Kueider rompió el silencio tras ser arrestado en Paraguay con más de 200.000 dólares no declarados. En un breve intercambio con periodistas, negó ser el propietario del dinero: “Voy a dar mi versión al fiscal respecto de mi total inocencia en el caso. No tengo que explicar nada porque el dinero no era mío”. Estas declaraciones precedieron su testimonio ante el fiscal Edgar Benítez, quien solicitó su detención “para asegurar su sometimiento al proceso”. El legislador permanecerá detenido hasta la audiencia judicial correspondiente.

Jorge Kronawetter, director nacional de Migraciones de Paraguay, señaló a medios locales que Kueider visita regularmente el país, un detalle que llamó la atención de las autoridades. En medio del escándalo, el bloque de Senadores de Unión por la Patria solicitó su expulsión. Kueider es miembro del bloque de Unidad Federal, clave para el oficialismo en votaciones estratégicas, y preside la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que podría tratar su desafuero.

Según la Aduana paraguaya, Kueider fue detenido en el Puente de la Amistad durante un control de rutina. Portaba 211.102 dólares, 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes sin documentación respaldatoria. Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay, indicó que el senador no colaboró al ser interrogado sobre el origen del dinero. Además, viajaba en un auto con patente argentina junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa.

La noticia generó fuertes reacciones políticas. Cristina Kirchner acusó a Kueider de ser parte de un sistema de "democracia tarifada" y lo criticó por sus vínculos con La Libertad Avanza. “Así se consiguen los votos para leyes que perjudican a las grandes mayorías”, expresó la exvicepresidenta. Por su parte, Victoria Villarruel respondió recordando que Kueider fue electo en la misma lista que la fórmula Fernández-Kirchner en 2019, calificando a la exmandataria como la "jefa de la banda".

Otros dirigentes también opinaron sobre el caso. Juan Grabois criticó duramente al senador, señalándolo como uno de los “traidores” que apoyaron la Ley Bases, impulsada por Milei. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, cuestionó a La Libertad Avanza por su respaldo a Kueider, calificando su detención como un “espectáculo lamentable” y recordando su papel estratégico en comisiones parlamentarias.

Finalmente, el historial político de Kueider quedó bajo escrutinio. Aunque asumió como senador por el kirchnerismo, rompió con el bloque del Frente de Todos en 2022. Su mandato termina en diciembre de 2025, y desde 2022 no presenta declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Con información de Infobae