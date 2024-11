Colapinto largó desde boxes y terminó en el puesto 18 en la carrera Sprint

Franco Colapinto salió desde el pitlane a raíz de los cambios en la suspensión delantera de su auto, y terminó en la posición 18 de la Sprint.

Franco tuvo una avivada en la largada pasó al mexicano Pérez desde el pitlane y rápidamente ganó una posición (de 20° a 19°) aunque todavía no había logrado meterse en el pelotón de los 18 pilotos restantes que partieron desde la grilla.

Sobre la octava vuelta, el argentino saltó la 18° lugar tras pasar a Guanyu Zhou y ya se metió a la par del pelotón.

Colapinto terminó 18°. McLaren hizo el 1-2 con el triunfo de Oscar Piastri y el segundo puesto de Lando Norris, quien le dejó el lugar de priviliegio a su compañero de equipo en el nstante final de la carrera. Completo el pódio George Russell.

After their position swap in Brazil, Lando Norris pays the favour back to Oscar Piastri in Qatar 🔀#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/9L6l1o8yay