El hobby de un conocido político

Guitarrero

El exsenador de la Provincia, Andrés De Leo, pasó por los estudios de La Brújula 24, y compartió una charla diferente con Leandro Fernández Suñer, periodista de la casa que conduce Todo es Posible, de lunes a viernes de 15 a 17 por la 93.1. El “lilito” contó que su hobby principal es la música, y que tanto él como sus hermanos tocan instrumentos y cantan.

Puntualmente, De Leo contó que ama el piano, y que comenzó a practicar hace un tiempo, de forma autodidacta, ya que de chico su madre lo mandaba a clases con su tía, pero él se escapaba para ir a jugar. “Cuando se enteró de lo que hacía, me dijo que me iba a arrepentir toda la vida de no saber tocar, y tenía razón”, aseguró Andrés, quien contó que su fuerte en realidad es tocar la guitarra, y eso quedó demostrado al aire:



Triste

Puede que esta Navidad sea algo triste para quienes conocimos a Julio Martínez, el remisero, el ambulanciero y el camillero, quien murió el pasado viernes a los 64 años. Por lo que más conocido se hijo Julio fue porque todos los años “ayudaba” a Papá Noel, vistiéndose como él, y recorriendo barrios y hospitales para llevarles golosinas a los chicos que miraban incrédulos cómo esta mítica figura navideña les daba un abrazo y les deseaba felicidad para ellos y sus familias.

Julio tuvo una relación muy especial con La Brújula 24. Primero, porque era un oyente fiel, y se despertaba con la radio todas las mañanas. Segundo, porque fue entrevistado muchas veces por las diversas acciones solidarias que realizaba. Y tercero, porque en su función de ambulanciero, fue uno de los primeros en recibir en el Hospital Penna a nuestro querido y recordado compañero Rubén Rodolfo Gonzáles, “Gonzalito”, luego de que sufriera un ACV que terminaría con su vida en el 2016. “¿Ustedes saben a quién tienen acá en esta camilla?”, cuentan que les gritó a un par de empelados del hospital, mientras el periodista estaba desvanecido a la espera de atención.

Vamos a extrañar hacer la clásica nota con Julio Martínez este diciembre. Nuestro pésame a sus seres queridos.



Homenaje

Ya es oficial. La Unidad de Prevención de Policía Local de Bahía Blanca (UPPL) ahora se llama “Teniente Cristian Damián Alderete”. Se trata del efectivo que perdió su vida el pasado 1 de marzo, mientras que en cumplimiento del deber, chocó con su moto oficial contra una camioneta cuando protagonizaba una persecución en el barrio Pedro Pico. Pocos meses antes, el joven de 31 años y una compañera policía le habían salvado la vida a un bebé de 4 meses que se estaba ahogando. Le aplicaron la maniobra de Heimlich.

Este homenaje fue motorizado por los comisarios José Obechaka, Gonzalo Sandobal, Gonzalo Bezos, por el referente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Federico Montero, por y el intendente Federico Susbielles. En los próximos días se hará el acto oficial en la sede policial de calle Pacífico 281. “Además, es un mimo a la familia de Cistina y a sus compañeros, que se lo merecen y mucho”, aseguraron a esta sección.



Artistas

Hace pocos días, referentes locales de la cultura presentaron un escrito en la mesa de entrada del Municipio en el que se le pide al Ejecutivo tener voz y voto a la hora de definir las políticas del sector, y cuánto y cómo será distribuido el dinero al área de Cultura en el Presupuesto 2025.

El texto está firmado por el Consejo Cultural Consultivo, la Unión de Músicos del Sur, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, y la Red de Espacios Culturales Independientes, entre otras entidades. Además, se plantean temas muy puntuales, como respetar los derechos laborales y mejorar esas condiciones y principalmente en las remuneraciones para los trabajadores artistas; la ampliación de los eventos y talleres culturales en los barrios; un plan para el fortalecimiento de los espacios culturales independientes; y revisar las políticas del Teatro Municipal, la Casa Coleman y la Biblioteca Rivadavia.

“Está claro que entre los artistas hay muchos que apoyan a este gobierno, pero justamente, por ser un gobierno que viene del espacio progresista, se le exige que esté a la altura de las expectativas de lo que se espera de él. Por eso decidimos presentar el documento”, comentó a Bahía Indiscreta un artista que sabe y mucho del tema.

También es verdad que el contexto económico nacional no ayudo. Por estas horas hubo una reunión del intendente Susbielles con la Red de Espacios Culturales, que, según se dijo, fue muy productiva. Veremos qué depara el año que entra.



"Cucina"

Comenzó la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo, y con lo que pesa la italianidad en nuestros pagos, Bahía no se podía quedar afuera.

Además de que los restaurantes y bares más importantes de la ciudad servirán platos típicos de la península, y que se realizarán diversos eventos culturales y charlas, el próximo sábado 23 a las 18.30, con acceso libre y gratuito, en la Plaza Rivadavia se llevará a cabo el multievento “Sapori d’Italia”.

Allí, entre otras cosas, se podrán probar y adquirir platos típicos y productos que se exhibirán en los stands de cada una de las asociaciones que representan a las distintas regiones de la otra madre patria.



Campeones

El último sábado, un grupo de futbolistas que representaron a la Universidad Nacional del Sur (UNS) en competencias nacionales y sudamericanas se reunirá para rememorar los éxitos logrados a mediados de la década de 1970.

La UNS logró destacar al coronarse campeona nacional en dos ocasiones, en 1974 y 1977, y alcanzó el título sudamericano en 1975 en Maldonado, Uruguay.

Las actividades comenzaron el sábado por la mañana con una ceremonia en las instalaciones de la universidad, ubicadas en la calle Rondeau, a la que asistieron autoridades de la institución.

Posteriormente, los exjugadores disfrutaron de un almuerzo de camaradería en el quincho del club Olimpo. Por la tarde, tras tomarse las fotografías de rigor, cerraron el encuentro con un partido amistoso entre los presentes.