La aguda crítica de Scaloni por el debut del influencer en Riestra

El fútbol argentino vivió un auténtico revuelo esta semana. No porque la Selección Argentina vaya a jugar con Paraguay y Perú por las Eliminatorias, ni poder garantizar su boleto hacia la Copa del Mundo 2026, sino por la gran polémica que provocó el debut del youtuber Spreen en Deportivo Riestra. Ya habían hablado al respecto jugadores como De Paul y Paredes, además de Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en su paso por el Olé Sports Summit, y ahora también lo hizo el entrenador Lionel Scaloni.

"Hay que ser lo más sincero posible. Imagino que todo el mundo piensa lo mismo que yo. Tengo guardado mi debut en Primer División como uno de los mejores momentos de mi vida y eso, todo el mundo dijo lo mismo, lo que cuesta llegar ahí", arrancó Scaloni moderado.

Pero después fue al hueso: "Dicho esto, creo que el Comité de Ética va a trabajar sobre esto, imagino va a ser ejemplar y por favor: que no vuelva suceder. Por el bien del fútbol, los que amamos este deporte, sin faltarle el respeto a nadie, creo que no tiene que volver a suceder, creo que tiene que quedar ahí, espero que así sea desde el lugar que me ocupa".

Con información de Olé / LB24